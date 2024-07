Big Panda já tem versão coreana: é praticamente idêntica

O FIAT Grande Panda é uma das novidades mais bonitas dos últimos meses, mas entretanto já existe um clone sul-coreano no mercado.

Talvez o modelo mais impressionante nas mentes e corações dos fãs da marca Fiat é um panda. Estamos de facto perante um modelo que originalmente se afirmou como a combinação perfeita entre um citadino e a robustez de um pequeno veículo todo-o-terreno, reforçando as diferentes características dos dois estilos.

Obviamente, o Panda ainda é o carro mais vendido em toda a Itália Fiat Que agora decidiu dar vida a um novo modelo emocionante, que é… Panda grande. Esta é uma versão com dimensões muito maiores que no passado, atingindo 399 cm de comprimento, o que a torna mais adequada para qualquer estrada.

Portanto, neste caso estamos perante aquilo que se transformou em todos os aspectos, mais do que um simples citadino, num crossover de pequenas dimensões, dadas as referências também ao modelo 4×4. O motor instalado internamente é um Mild Hybrid de três cilindros a gasolina com capacidade de 1.200 cv e gera potência total de 101 cv, mas o modelo já chegou da Coreia do Sul o que coloca Panda grande.

Hyundai Inster: carro urbano coreano de baixo custo

Uma série de excelentes inovações no setor automotivo vem da Coreia do Sul há muitos anos, sendo a Hyundai uma das marcas mais atualizadas. Isso também pode ser visto no projeto que ele implementou com intro, O citadino tem dimensões muito pequenas, medindo 382 cm de comprimento, 161 cm de largura e 157 cm de altura.

Apesar dos espaços muito limitados, no interior do Inster aprecia-se a capacidade da marca sul-coreana em distribuir tudo da melhor forma possível, o que torna este carro muito acolhedor. O carro é elétrico e tem duas versões diferentes, a primeira com potência de 97 cavalos e bateria de 42 kWh.

Melhora ainda mais com o segundo modelo, já que esta variante se instala em 115 cv e a bateria é de 49 kWh, permitindo uma autonomia de até 350 km. Portanto, é um carro ideal para circular pela cidade e está prestes a chegar ao mercado italiano, com um custo muito vantajoso no qual será realizado 25 mil euros.