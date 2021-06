“Meus favoritos e minhas surpresas”

Por ocasião do Campeonato Europeu de Futebol, Giuliano Gianchida Seguiremos de perto, para o local Corriere dello Sport, todo o evento continental comentou as principais ideias do torneio: desde os jogos da Itália até Campeões do Euro2020. Giannicida, também ex-meio-campista da Lazio e Juventus E O atual representante técnico da segunda divisãoEle vai dar o seu ponto de vista durante a competição, comentários técnicos de um treinador profissional, sobre tudo o que vai acontecer no Campeonato da Europa.

Europeus, o calendário completo Euro2020, finalmente Finalmente aqui estamos. O Euro2020, um ano depois, está pronto para começar. uma Europeu há muito esperado por várias razões. Porque vem depois da derrota iminente de uma pandemia que vira o mundo de cabeça para baixo. Por fim, estamos quase de volta ao normal e, acima de tudo, voltamos a ver a torcida no estádio. O Os fãs voltam para as arquibancadas É o melhor para quem pratica esportes. Além disso, a nossa seleção nacional nos dá ótimos resultados e sentimentos. A expectativa e a expectativa para a juventude Mancini são grandes, depois do grande trabalho que vem sendo feito nos últimos anos. Então, há muito Curiosidade para a geração do milênio: Seria ótimo vê-los enfrentar jogadores mais experientes em um lugar tão importante. São muitos os jovens interessantes que vão disputar um torneio tão importante como o Campeonato da Europa. Euro2020, Andrea Bocelli na cerimônia de abertura Favoritos no título Favorito lá com certeza Alemanha e a França. A seleção alemã em termos de prestígio, jogadores e mentalidade. Como a França, que tem jogadores muito experientes e experientes. Ela é muito forte em todos os papéis e o retorno de Benzema a torna ainda mais forte. READ Suporte duplicado, incentivos de veículos aparecem novamente

Onde você pode ir para a Itália Entre as “surpresas”Itália, que poderia chegar ao top 4. Mancini relançou a seleção italiana, o que trouxe de volta o grande entusiasmo em torno da seleção italiana. A Itália pode ser “uma surpresa, não uma surpresa”. Viemos de não conseguir nos classificar para a Copa do Mundo na Rússia e queremos nos compensar e causar uma boa impressão. Graças ao Mancini estamos muito entusiasmados e o treinador fez um excelente trabalho. Itália, mensagem de Roberto Mancini às vésperas do Euro 2020

Possíveis surpresas europeias Outra “surpresa não é uma surpresa” éInglaterra: Se ele conseguir que as estações ofensivas coexistam, ele pode fazer um trabalho muito bom. Ele tem uma equipe muito forte. Entre as surpresas potenciais, definitivamente existem Peru (Esperançosamente após o jogo de abertura contra a Itália). Na frente estão dois jogadores fortes (Yazigi Yilmaz), que veio de uma grande temporada com a camisa do Lille. Então lá também Calhanoglu E na defesa existem defensores muito fortes, como Demiral e Kabak. Pode ser outra surpresaUcrânia. Já Sheva, que é uma técnica europeia e tem um acervo histórico que vem com as vitórias na Copa do Mundo Sub-20. É um grupo que se conhece muito bem e pode incomodar todos os jogadores de primeira linha.