Telepass pagamento por uso disponível a partir de hoje: se você não usar, você não pagará

É necessário trocar o dispositivo. Você pode encomendá-lo do conforto de sua casa pela web em telepass.com Ou através do aplicativo oficial Telepass disponível para Android e iOS. Assim que a oferta for assinada, o dispositivo será enviado diretamente para o seu endereço.

O Telepass lembra que o pagamento por uso só pode ser associado a uma placa de cada vez. A placa do carro pode ser alterada a qualquer momento na área pessoal. Estas são as palavras de Gabriel Benedetto, CEO da Telepass:

Mais de 70% dos pagamentos rodoviários são feitos por meio de portões Telepass. Estamos falando do serviço de pagamento eletrônico com maior prevalência no mercado, não apenas na Itália. Hoje, com o novo Pay Per Use Telepass, estamos lidando com 30% dos que ainda usam cartões de pagamento ou dinheiro para pagar taxas. A Telepass oferece esta nova solução na hora da partida, confiante de que ela contribuirá para a recuperação econômica do país e, sobretudo, do turismo, setor vital mas severamente afetado pelos meses de bloqueio.