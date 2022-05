Pneus sustentáveis: materiais e fabricantes

Você já se perguntou se as garrafas plásticas que usamos diariamente poderiam ser transformadas em algo mais útil? Sim, é possível, e essa é exatamente a ideia da empresa alemã Continental, que lançou um tipo de pneu inovador no mercado. Vamos descobrir o que é.



Reciclando 40 sacos plásticos É possível criar um conjunto de frames e dados positivos que podem gerar uma nova ideia sobre regeneração de resíduos plásticos.

Pneus sustentáveis: feitos de PET reciclado

o garrafas plásticas Eles podem ser um recurso valioso se usados ​​com proficiência. O projeto de conversão para pneus já é uma realidade na realidade da empresa continental, Que está entre os cinco maiores fornecedores globais de pneus no setor automotivo, o persegue com muita energia.

Estamos falando de uma alternativa segura Ambientalmente amigável, porque a maioria da borracha é feita de compostos químicos derivados do petróleo. Em particular, os novos pneus consistem em Filamento de poliéster obtido a partir de material PET reciclado Já está disponível no mercado. Esta é definitivamente a alternativa Ambientalmente amigávelporque a maioria da borracha é feita de compostos químicos derivados do petróleo.

Pneus sustentáveis: eficiência e respeito ao meio ambiente

A tecnologia por trás dessa inovação é chamada ContiRe.Tex (contém materiais reciclados) Actualmente é utilizado para produzir pneus em Portugal, na fábrica em Continental em Lousado.

o um animal de estimação Há muito tempo é usado na montagem de pneus para caminhões leves e carros de passeio. É um material importante porque as cordas têxteis são capazes de absorver as forças de pressão interna no pneu e permanecer estáveis ​​sob altas cargas e temperaturas. Continental ainda procurando materiais alternativos que pode ser usado para melhorarEficiência energética e respeito ao meio ambiente.

Para estimar, podemos dizer que um conjunto de 4 pneus de carro contém poliéster obtido de aprox. 40 garrafas recicladas.

Pneus sustentáveis: de onde vêm as garrafas plásticas?

A empresa alemã pensou muito bem em resolver a situação de muitos países que não possuem arquivo . sistema eficiência de reciclagem. Especificamente, as garrafas são retiradas das áreas de dificuldade, depois classificadas, limpas e cortadas, após um animal de estimação Transformar-se em grânulos de poliéster, em seguida, girando.

Fernando HoyosGerente de Substituição Comercial Continental Na Europa, Oriente Médio e África anuncia:

Usamos apenas materiais de alto desempenho em nossos pneus premium. A partir de agora, eles incluirão fios de poliéster feitos de garrafas PET e feitos por meio de um processo de reciclagem particularmente eficiente. Colocamos nossa tecnologia inovadora ContiRe.Tex em produção em apenas oito meses. Estou orgulhoso de toda a equipe por este grande resultado. Estamos constantemente expandindo a participação de materiais renováveis ​​e reciclados em nossos pneus. Até 2050, o mais tardar, pretendemos usar apenas materiais sustentáveis ​​em nossa produção.

o garrafas plásticas eles podem Recuperado e reciclado de várias maneirasVamos usar essa possibilidade no futuro. sim aeconomia circular!