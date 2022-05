Um novo golpe de eletricidade e gás salvará os italianos

Os italianos estão tendo cada vez mais dificuldades para pagar suas contas de eletricidade e gás, e a espiral da inflação está colocando cada vez mais à prova famílias e empresas.

Para as famílias italianas, os aumentos são cada vez mais pesados ​​e bônus O governo parece estar fazendo pouco para apoiar as famílias que estão cada vez mais tentando crescer.

Mas neste cenário é muito pesado e prejudicial para as famílias italianas, Um novo golpe de eletricidade e gás é introduzido O que poderia colocar muitos italianos em apuros.

O novo truque sobre eletricidade e gás

Neste período, as famílias italianas estão tentando Economize de alguma forma no consumo de energia e gás Qualquer truque para tentar conseguir a conta é sempre bem-vindo.

Tentamos usar menos dispositivos e preferimos dispositivos com menos impacto. Mas vamos tentar entender Como funciona esse novo golpe enganoso Como você se defende? Tudo começa com um telefonema aparentemente muito comum. O miserável de plantão recebe um telefonema de alguém que faz isso Qualificado como operador de eletricidade e gás. O trabalhador é muito credível porque chama o seu interlocutor pelo nome, diz-lhe onde mora, etc.

mercado “protegido”

O telefonema tem um tom muito formal e serve apenas na teoria Informando o usuário dos incrementos atuais. Mas depois de cada intrincado discurso misturando realidade e invenções feitas sob encomenda, o suposto operador informa ao usuário do gerente de eletricidade e gás que No entanto, tem a oportunidade de economizar aproveitando a mudança para um chamado mercado protegido fornecidos pelo governo. Basicamente, de forma esfumaçada e complexa, diz-se que o gerente será obrigado por lei a informar ao usuário que ele tem a possibilidade de salvar Graças à alternativa fornecida pelo governo.

Como você se defende?

Isso obviamente soa muito Atraente Para o usuário que realmente espera economizar dinheiro e aceitá-lo Opção para mudar para este mercado supostamente protegido. O cliente está convencido de que fez uma boa economia, mas na verdade o que ele fez foi Mude o operador de luz e gás. Basicamente, o telefonema não pretende sugerir uma tarifa mais barata do que a operadora habitual, mas sim repassar o cliente para outra operadora de forma enfática. Fraudulento e inadequado. Neste ponto da próxima fatura, o usuário não se encontrará mais com o habitual, mas com este novo lançador. É importante ficar atento a esse golpe que já causou muitas vítimas.