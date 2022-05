OTAN é caro para os EUA, mesmo com Suécia e Finlândia em – L’Indro

Suécia e Finlândia candidataram-se a aderir à Organização do Tratado do Atlântico Norte Esta semana, com os dois países encerrando sua política de neutralidade de longa data. Na quarta-feira, vários membros da OTAN anunciaram que expandiriam imediatamente uma defesa militar do tipo OTAN para a Finlândia e a Suécia.

no anúncio conjuntoDinamarca, Islândia e Noruega declararam: “Se a Finlândia ou a Suécia forem vítimas de agressão em seu território antes de se tornarem membros da OTAN, ajudaremos a Finlândia e a Suécia por todos os meios necessários”.

O governo Biden fez um Promessa semelhanteobservando em uma declaração da Casa Branca que, embora a Suécia e a Finlândia: “… à agressão ou à ameaça de agressão”.

Embora nenhuma das declarações mencione a Rússia, ambas as declarações são claramente direcionadas a Moscou em termos de comunicação que, independentemente do processo formal de adesão, Finlândia e Suécia se tornarão imediatamente membros de fato da OTAN.

A ação de Joe Biden expande o número de capitais pelos quais se espera que os americanos morram e o número de países que os contribuintes americanos terão que apoiar com seus dólares de impostos.

Também na declaração de Biden, houve uma afirmação repetida e muitas vezes falsa de que a expansão da OTAN beneficia os americanos em geral:A OTAN garante a segurança de um bilhão de pessoas na Europa e na América do Norte. Ao aderir à OTAN, [Svezia e Finlandia] Eles reforçarão ainda mais nossa cooperação em defesa e beneficiarão toda a aliança transatlântica“.

Mas há muitos problemas com essa afirmação. A adesão à OTAN não tem nada a ver com o fortalecimento da defesa dos americanos comuns. As elites americanas amam a OTAN, é claro, porque expandem os gastos e a influência dos EUA na Europa. Mas quando se trata de defesa militar eficaz, A expansão da OTAN só aumenta a possibilidade de que os americanos sejam arrastados para um grande conflito sem dar nada em troca aos americanos.

Além disso, o fracasso do regime russo em invadir a Ucrânia demonstrou que Moscou não representa ameaça à Europa que os europeus não possam enfrentar totalmente.

Mas há uma maneira de tornar a adição da Suécia e da Finlândia à OTAN um bom negócio: a OTAN pode adicionar qualquer país que desejar, desde que os Estados Unidos se retirem.

Mais dois países para os americanos fornecerem suporte

Em março, analisamos até que ponto o contribuinte dos EUA cobre os custos da OTAN.

por exemplo, O total de gastos militares excedeu todos os membros da OTAN combinados trilhões de dólares. Então, quanto desse total os contribuintes dos EUA distribuem? No primeiro gráfico, vemos que A participação dos EUA é de 70,5% e os dez principais contribuintes representam 95,0% do total de gastos militares. que isso, Os Estados Unidos contribuem com 70% do total de dólares para a defesa da OTANE Os próximos nove estados contribuem com 25% adicionais. Os outros 20 membros da OTAN contribuem com 5% de todas as despesas.

Com a adição da Finlândia e da Suécia, Os países que contribuem com pequenas somas para os gastos de defesa da OTAN aumentarão para vinte e dois. Mas a situação basicamente permanecerá a mesma.

De acordo Instituto Internacional de Pesquisa para a Paz de EstocolmoE O gasto militar total da Suécia em 2020 foi de US$ 6,2 bilhões, colocando-o entre a Romênia e a Noruega. O gasto total da Finlândia de US $ 3,9 bilhões coloca-o entre Portugal e Dinamarca. Esses pequenos números não são surpreendentes. O PIB da Finlândia é tão grande quanto o de Missouri, enquanto o PIB da Suécia é tão grande quanto o de Massachusetts.

A entrada da Finlândia e da Suécia poderia aumentar a participação dos EUA no gasto total de defesa da OTAN para 70,0%, ou 69,0%.. Em qualquer caso, Os europeus podem continuar a beneficiar os contribuintes dos EUA por garantias de segurança. Afinal, como não membros da OTAN, a Suécia e a Finlândia gastam cerca de 1,2% e 1,5% de seu PIB, respectivamente. Gastos militares. (Isso é 3,7% para os Estados Unidos.) Como membros da OTAN, não há incentivo real para a Finlândia e a Suécia gastarem mais.. Dado que a OTAN não aplica a “regra” de que todos os membros devem gastar 2,0% do PIB, podemos esperar uma continuação se a Suécia e a Finlândia aderirem à aliança.

Como a Suécia e a Finlândia contribuem para a segurança dos Estados Unidos? Biden diz que ambos os países “serão beneficiados por toda a aliança transatlântica”. Claro, eles não fariam tal coisa. A Finlândia, em particular, é um passivo líquido devido à sua longa fronteira terrestre com a Rússia e à sua fronteira marítima perto de São Petersburgo..

Aqui reside o problema. A OTAN começou como uma aliança potencialmente plausível de países da Europa Ocidental com vários estados-tampão entre a OTAN e a União Soviética. A única fronteira terrestre compartilhada pela Rússia e um dos países da OTAN na época estava localizada no extremo norte da Noruega. No entanto, após anos de expansão, a OTAN expandiu-se para incluir a própria Rússia através do Mar Báltico e em torno de Kaliningrado. Como a OTAN exige que um “ataque” a um membro seja tratado como um ataque a todos os membros, isso pode transformar pequenos conflitos regionais em uma guerra global. Agora, a OTAN quer aumentar o potencial de tal situação adicionando a fronteira entre a Finlândia e a Rússia. Se a Finlândia ou os estados bálticos entrassem em um conflito regional com a Rússia, quantos americanos seriam obrigados a morrer defendendo as fronteiras distantes da Europa Oriental?

A guerra na Ucrânia mostra que a Europa não precisa dos Estados Unidos para defender

Se há necessidade de alguma demonstração de que agora é a hora de os Estados Unidos deixarem a aliança, é o desempenho medíocre dos militares russos.. Os Estados Unidos não deveriam ter se envolvido na defesa da Europa por razões legais, morais e práticas. Mas persistiu o argumento consequencialista de que, se não fosse pelos Estados Unidos na OTAN, os soviéticos teriam invadido Paris, Roma e Madri, impondo a tirania soviética em todos os lugares. Assim que o enorme exército soviético desapareceu do mundo, esse mesmo argumento foi reciclado com a substituição da “Rússia” pelo “Exército Vermelho”.

A ameaça soviética à Europa sempre foi exagerada, mas a alegação de que a Rússia é uma ameaça existencial à Europa não é mais aceitável.. A situação na Ucrânia deixou isso muito claro. Afinal, a mídia internacional ocidental nos disse que os militares russos são lamentavelmente incompetentes e incompetentes quando se trata de realizar a suposta ocupação da Ucrânia. Relatórios ocidentais indicam regularmente que as forças russas estão recuando, falhando e causando pesadas baixas. Enquanto isso, a Ucrânia é um país com um PIB per capita inferior a metade da Rússia. A Ucrânia é completamente atrasada industrialmente e é altamente dependente de armas fornecidas por estrangeiros. Se os russos não podem nem mesmo prescindir da Ucrânia, o país que faz fronteira com a Rússia, como o mesmo exército passará por Praga?

No entanto, mesmo que a mídia tenha descrito a invasão como um desastre completo, críticos e “críticos” também nos dizem que sem garantias de defesa dos EUA, Helsinque em breve será uma terra russa. É altamente duvidoso que ambas as afirmações possam ser verdadeiras.

De qualquer forma, independentemente das alegações da propaganda ocidental atualmente, o fato é que a Rússia tem uma economia de segunda linha combinada com um declínio demográfico pelo menos tão grave quanto o observado no resto da Europa. O PIB da Rússia e, portanto, seu acesso a recursos militares, é uma pequena fração do da União Européia. Em outras palavras, A Rússia simplesmente não tem o que é necessário para representar uma ameaça real para a Europa. A falta de progresso rápido na Ucrânia é a mais recente evidência disso.

Os europeus devem ser instados a manter a OTAN ativa, se assim o desejarem. Eles são mais do que capazes de fazer isso. Mas é hora de os Estados Unidos saírem disso.