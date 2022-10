Stosa Cucine ganha prêmio FSC

Os vencedores da 4ª edição da competição FSC (a segunda na Europa) foram anunciados. 20 países participaram e foram premiados por compromisso, branding e comunicação, os melhores produtos, empresas e retalhistas de mobiliário de madeira da União Europeia, alinhados com o lema “Better Lives, Healthy Forests”. Hoje a cerimônia de premiação em Milão, no Adi Design Museum.

Duas empresas italianas: Stosa Cucine e Euroform K. Winkler estão entre os nove vencedores do FSC Furniture Awards, a competição estabelecida pelo Forest Stewardship Council® Conhecer o compromisso e a sustentabilidade das empresas do setor do mobiliário, selecionadas entre os vinte países europeus envolvidos.

A cerimônia oficial de premiação aconteceu na sexta-feira, 28, em Milão, no ADI Design Museum, e foi precedida por uma mesa redonda sobre desafios e oportunidades no setor de móveis de madeira, que contou com a presença de Antonella Andriani, vice-presidente da Association for Industrial Design (ADI), Omar Dakouli, Presidente do Grupo de Economia Circular da Federação Europeia das Indústrias de Mobiliário (EFIC); Maria Boro, presidente do Salone del Mobile; Jeremy Harrison, Diretor de Mercado, FSC Internacional; Diego Florian, Diretor do FSC Itália.

O concurso foi aberto a detentores de certificados FSC e detentores de licenças promocionais no sector do mobiliário na Áustria, Bélgica, Bósnia e Herzegovina, Croácia, República Checa, Dinamarca, França, Alemanha, Itália, Montenegro, Holanda, Macedónia do Norte, Polónia, Portugal, San Marino, Sérvia, Eslovênia, Espanha, Suíça e Reino Unido.

O prêmio de Melhor Comunicação para Produtores foi para o italiano estola spa, que realizou entre 2021 e 2022 importantes campanhas televisivas, web e sociais sobre a certificação FSC; Para os varejistas, o prêmio foi para a French Pier Import. Por fim, foi nomeado Produto FSC do Ano para o Setor Offshore Euroform K. Winkler Srl (Itália);

“De acordo com a Global Consumer Research 2021, cada vez mais pessoas procuram móveis feitos de fontes sustentáveis: oito em cada dez pessoas esperam que as empresas vendam produtos de madeira e papel que não causem desmatamento. Entre aqueles que reconhecem o selo FSC, aproximadamente a mesma porcentagem – 8 em cada 10 – prefere produtos certificados pelo FSC a produtos não certificados.Jeremy Harrison, Diretor de Mercados do FSC International, disse à margem do evento “Os dados mostram que a missão do FSC de fornecer matérias-primas de origem sustentável para produtores, varejistas e consumidores pode realmente fazer a diferença e contribuir para a estratégia de desmatamento zero promovida pela União Europeia.“.

“Temos o prazer de ver que a resposta das empresas é alta, apesar das dificuldades trazidas pela crise da pandemia primeiro e depois pela escassez de matérias-primas.Comentários Alexia Schrott, Diretora de Marketing, FSC Italia e Gerente de ProjetosAssim, fica claro que a sustentabilidade, principalmente a certificação FSC, tornou-se um ponto de referência para produtores, varejistas e consumidores. Um elemento essencial para quem entra no mercado europeu e global“.

Quase 6000 graus na Europa e 631 na Itália.

Em setembro de 2022, foram emitidos 5.382 certificados de supply chain FSC na Europa, um aumento de 4,6% em relação a 2021. Entre os países com maior número de certificados, na ordem estão Polônia (905), Reino Unido (760), Itália ( 631) e Alemanha (425). Nosso país em particular obteve +4,8% em certificações nos últimos oito meses.

