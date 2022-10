Airfryer ou forno? Aqui está o que você mais consome

Vamos tentar entender o quanto eles consomem a partir de Forno elétrico quem usa aprox 1-1,5 kWh, De acordo com a classificação da Selctra, o forno ocupa o oitavo lugar e tem um consumo A uma taxa de 0,9 quilowatt-hora há Traduz para cerca de 0,42 euros.

Mas com energia cara, como também podemos ler no Mooney, devido aos preços altos, o consumo de 1,4 kWh. Dezembro também pode chegar a 1,68€Em suma, um aumento muito significativo.

Obviamente também depende de como a usamos, ou seja, se somarmos Grelhe ou use a função de forno de convecçãocom o qual podemos economizar cerca de 30% do custo total.

E se usarmos uma fritadeira? oei ocupa o quarto lugar em consumo de energia, pois oscila entre 1,4- 1,6 kWhcom custa 0,70 euros por hora, Mas ainda não sabemos com o seu aumento nos próximos meses.

Também devemos levar em consideração que a fritadeira tem um espaço pequeno para colocar os alimentos, enquanto no forno podemos cozinhar mais coisas juntos, e por outro lado há o tempo de cozimento, o forno deve ser pré-aquecido e depois cozinhar enquanto o Airfryer não.

aqui está um arquivo Exemplo prático Com uma porção de batatas, em forno Nós precisamos deles 15 minutos para pré-aquecer e cerca de 30 minutos para cozinharenquanto com frigideira ar apenas 15 minutos, Concluímos dizendo que à luz dos tempos reduzidos Uma airfryer vale muito a pena.