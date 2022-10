O retorno de Luiz Inácio Lula da Silva

O Brasil está de volta. Escolheu a segunda maior democracia do Hemisfério Ocidental: Luiz Inácio Lula da SilvaO homem de 77 anos será o próximo presidente do Brasil. O líder socialista do Partido dos Trabalhadores (PT) conquistado Na pesquisa de domingo, 30 de outubro, ele recebeu 50,9% dos votos, um pouco à frente do rival Jair Messias Bolsonaro, que parou em 49,1%.

Bolsonaro Vir a ser Assim, o primeiro presidente da história do Brasil perde a corrida pela reeleição. Mas A margem baixa da pesquisa conta a história de um país dilacerado de divisões internas, que muitas vezes levaram a uma verdadeira violência política. Justamente por isso, Lula disse explicitamente em seu discurso de agradecimento, que queria governar todos, os “polsonários e lulistas”, para a “reconciliação”. Já do próprio primeiras palavras Como presidente eleito, surgiram as prioridades políticas do futuro governo Lula. um acima de todos, combater a pobreza.

Dia da eleição e queixas contra a polícia

As eleições foram realizadas regularmente. As urnas abriram às 8 e fecharam às 17 horas locais, e o sistema de votação eletrônica, criticado por Bolsonaro, produziu um resultado confiável, controlado em nível nacional e local, depois de apenas quatro horas (uma da manhã na Itália).

Embora, durante o dia das eleições não faltou Confrontos e a controvérsia. A Polícia Federal, como todos os dias no Brasil, parou muitos ônibus nas estradas do Nordeste, onde Lula tem mais apoio. Muitos ônibus transportavam pessoas dos subúrbios para as assembleias de voto, e a intensidade dos controles parecia muito maior do que o normal, diminuindo significativamente a votação dos cidadãos. Além disso, alguns apareceram vídeo Os policiais que embarcaram no avião “sugeriram” aos passageiros que não votassem em Lula.

Muitos deles também chegaram reclamações Marcha ré A polícia está determinada a impedir que as pessoas cheguem às assembleias de votode transporte público cancelado na zona rural, 200 quilômetros de trânsito no Rio de Janeiro devido operações Da Polícia Rodoviária. Os trabalhistas pediram ao Tribunal Eleitoral (TSE) que prorrogue em uma hora a abertura das urnas para permitir que as pessoas votem. Mas a autoridade eleitoral, no centro das críticas de Bolsonaro ao seu “viés”, Ele não fez concessões A Lula, evitando conflitos e suspeitas de irregularidades pós-votação por parte dos bolsonaristas.

Enquanto isso, desde que a vitória de Lula foi anunciada, Bolsonaro ainda não comentou a derrotaEle não falou e convocou os ministros. Seus aliados, incluindo muitos, fizeram isso por ele expoente De seu Partido Liberal (PL) para Sérgio Moroo juiz que prendeu Lula por corrupção em 2018.”Democracia é assim, estaremos na oposição” ela tem chilro. O Bolsonaro, porém, não acabou ontem, e as batalhas identitárias da oposição vão continuar.

Mais inclusão social dos pobres

“Estou ressuscitado. Tentaram me enterrar vivo, mas estou aqui”, disse Lula em seu discurso, agradecendo a todos os brasileiros que foram às urnas e declarando a vitória “não de mim, mas do povo, de um grande movimento democrático contra a frente do ódio.” “.

Lola imediatamente destacou um arquivo Desafios econômicos e sociais Que o espera desde sua posse no dia primeiro de janeiro (janeiro). O novo governo terá que criar crescimento econômico e Integração socialorganizado por políticas redistributivas massivas e programas públicos de saúde e educação, para não perpetuar a desigualdade e tirar o maior número possível de brasileiros da trágica situação de pobreza.

O desafio que espera Lula é histórico: a economia brasileira não dá sinais de retomada e é difícil imaginar como o governo financiará essas políticas. Verifica Bolsa FamíliaLula, símbolo da primeira era de reformas sociais entre 2003 e 2010, foi financiado graças a um boom de matérias-primas que impulsionou as exportações brasileiras.

Tratado do Mercosul

“Restauraremos nossa credibilidade junto aos investidores estrangeiros”, explicou Lula. Pode haver uma chave Ratificação do Acordo de Livre Comércio do Mercosul e a União Europeiacujas negociações estão suspensas desde 2019. O Mercosul é o bloco comercial conjunto entre Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, que Representar A quinta maior economia do mundo fora da União Europeia, da qual os estados membros importam cerca de 70 bilhões de euros anualmente. Lula prometeu assinar o tratado nos próximos seis meses, mas há obstáculos significativos. Europa quer introduzir disposições que protejam a Amazônia e o meio ambiente, dificultando a expansão da agricultura e pecuária na América do Sul. Além disso, o acordo deve ser eu acreditei De todos os parlamentos nacionais, tanto na América do Sul quanto na Europa, você encontra membros da oposição.

Em seguida, Lula fez questão de combater todas as formas de preconceito, racismo, violência de gênero e violência contra minorias, em todo o país, especialmente na região amazônica. “Quando as crianças aborígenes morrem e são mortas por predadores ambientais, uma parte da humanidade morre com elas.” Para isso, a coalizão liderada pelo Partido Trabalhista tem como objetivo Reduzir o desmatamento e a mineração a zero. Lula trabalhará pelo desenvolvimento sustentável e pela inclusão das comunidades indígenas, em nome da “paz ambiental”.

Política Externa e Liderança Regional

Para evitar qualquer tentativa de golpe de Bolsonaro, uma longa lista de autoridades internacionais se apressou em parabenizar Lula, reconhecendo sua vitória. O comentário imediato foi do governo Biden, e é Elogio para eleições “livres, justas e credíveis”.

estou com ele recibo Saudações de toda a esquerda no poder na América Latina: Petro, Borek, Maduro, presidente boliviano Luis Ars, mexicano López Obrador, argentino Alberto Fernandez. Eles também foram parabenizados pelos demais governos de direita no continente, Guillermo Lasso no Equador e Luis Lacalle Pou no Uruguai, que pendurado “Acreditamos em um Mercosul moderno e de mente aberta.”

Do resto do mundo, o Os desejos de Macron, as estreias socialistas de Espanha, Portugal, Austrália e Canadá, e o chefe da diplomacia da UE, Josep Borrell. Há uma sensação de que o mundo está aliviado com a vitória de Lula, mas os desafios internacionais à política externa do novo presidente do Brasil não param por aí.

O fato básico é que América Latina estará mais unida nas políticas de desenvolvimento regional. Mas antes mesmo de definir o “o quê” e o “como”, a América do Sul precisa de fortes aliados e parceiros comerciais internacionais. de um lado acredita Lula intensificará as relações com a União Européia e os Estados Unidos em temas como meio ambiente e democracia na América Latina. Por outro lado, o China poderia Invadindo de uma vez por todas o cenário continental, oferecendo capital, empréstimos e investimentos rápidos como já feito em outros países da América Latina. Isso permitirá que o Brasil complete as reformas prometidas, mas o atrairá para a esfera de influência de Pequim. No discurso de Lula, o Brasil que “volta” não é apenas o Mercosul e a integração regional. E também Brasil, que fundou o BRICS, quer assento no Conselho de Segurança da ONU.