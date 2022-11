Carros elétricos: As vendas caíram na Itália. Porque?

comparação difícil – Na Itália, poucos carros elétricos são vendidos. Os dados nos dizem que, em Os primeiros nove meses de 2022 o VE passaram por um 23,6% de redução Em relação ao mesmo período do ano passado (36.090 registros versus 47.241, com participação de mercado caindo de 4 para 3,6%). Este é um verdadeiro fenômeno antitendência em comparação com o que podemos ver nele Europacom matrícula de veículo a bateria a mais 26% Dos registrados de janeiro a setembro deste ano. Se nos livrarmos de alguns outros dados, podemos ver que nosso país foi registrado nos primeiros nove meses do ano 36.090 carros elétricos Contra 272.473 na Alemanha, 175.614 no Reino Unido e 140.965 na França.

Porque? – Mas Que Pode ser Motivos? Por que não compartilhar o carro elétrico na Itália?

incentivos Em primeiro lugar, há um problema incentivos. De 2019 a 2021, quem quiser comprar um carro elétrico pode aproveitar um incentivo de 4 a 6000 euros com sucata. Em 2022, o incentivo será de apenas 3.000 euros se usarmos sucata ou 1.500 euros se você não tiver um carro antigo. Além disso, deve-se ter em mente que na Itália, para incentivos, um carro não pode custar mais de 35.000 euros. uma limiar bastante baixo Se pensarmos nos carros elétricos médios, que são notórios por serem muito caros, o que corta a maioria deles. O decreto do ex-ministro Giorgetti procurou remediar esse impedimento ao permitir que aqueles que eu vejo renda Menor que 30.000 € Poder usufruir de um incentivo até 7.500 euros em caso de desmantelamento. A contribuição cai para 6.000 euros se você não quiser aproveitar o desmantelamento. É uma pena que aqueles que têm uma renda desse nível que não gastarão quase 35-40 mil euros para comprar um carro elétrico não possam usá-lo, muito provavelmente, como um carro familiar.

comp – Então há um problema comp Aqueles que praticam leasing de longo prazo de suas frotas corporativas: Desde 2021, as empresas estão excluídas dos novos incentivos. A partir de outubro de 2022, foi introduzida uma “correção” regulatória que também permite que as pessoas jurídicas que exerçam atividades comerciais de aluguel de carros, além do compartilhamento de carros, recebam até € 2.500 com sucata (1.500 € sem) para a compra de um novo 0-20 g/km CO2 e preço de tabela igual ou inferior a € 35.000 sem IVA. Contribuição que desce para € 2.000 com desmantelamento (€ 1.000 sem desmantelamento) para a compra de carros novos com emissões na faixa de 21-60 g/km CO2 e com preço de tabela igual ou inferior a € 45.000 sem IVA.

Fundos da UE – Além disso, também podemos notar que na Itália, ao contrário do que tem sido feito por outros países europeus, Fundos da UE de próxima geração (referido como PNRR, Plano Nacional de Recuperação e Resiliência) para desenvolver planos de incentivo.

falta de infraestrutura – Cobertura no bolo falta de infraestrutura Adequado, desde a dificuldade de instalação de pontos de carregamento em unidades residenciais ao desenvolvimento relativamente lento da rede pública de carregamento. Se combinarmos tudo isso com uma crise econômica agravada pelo alto nível de inflação, que afeta o poder de compra das famílias, o quadro está completo.