Aeroporto da Úmbria: a maior taxa de crescimento da Europa

ACI Europa Espalhar relatório de tráfego aéreo Para Q3 (Q3) 2022, análise de toda a rede aeroportuária europeia. Os números finais mostram que o tráfego de passageiros aumentou +61% em relação ao mesmo período de 2021, com o tráfego internacional liderando a recuperação durante os meses de pico do verão (+84%), e o tráfego nacional crescendo a um ritmo mais lento, mas ainda dinâmico. Velocidade (+14%). Em comparação com os níveis pré-pandemia (2019), o tráfego de passageiros no terceiro trimestre foi de -12%, o que representa uma melhora significativa em relação ao segundo trimestre (-17%) e ao primeiro trimestre (-39%).

O tráfego de passageiros nos cinco principais aeroportos europeus cresceu +79,4% em relação ao mesmo período do ano passado, mas registrou -16,9% em relação aos níveis pré-pandemia (3º trimestre de 2019), principalmente devido às contínuas restrições de viagens em partes da Ásia.

Istambul foi o aeroporto mais movimentado da Europa e o único grande hub europeu onde o número de passageiros ultrapassou os níveis pré-pandemia (+3% no terceiro trimestre de 2019 e +56,1% no terceiro trimestre de 2021). Em segundo lugar ficou o London Heathrow, seguido do Paris CDG.

Por outro lado, as restrições de capacidade limitaram o crescimento do tráfego de passageiros em Amsterdã-Schiphol (+54,1%) e Frankfurt (+62,3%) em relação ao terceiro trimestre do ano passado. Os centros holandês e alemão terminaram em quarto e quinto, com volumes permanecendo abaixo de -20% em comparação com os níveis pré-pandemia (3º trimestre de 2019).

O desempenho dos outros grandes aeroportos selecionados no terceiro trimestre reflete uma recuperação no verão que continua a ser impulsionada principalmente pelas rotas intra-europeias e transatlânticas e dominada pela procura de lazer.

Na Itália, PerúgiaTurim, Olbia, Nápoles, Palermo e Bolonha superaram a pré-pandemia, com Aeroporto da Úmbria Que, graças a + 125,4% em relação ao terceiro trimestre de 2019, tem a maior taxa de crescimento entre todos os aeroportos europeus e antes, entre os aeroportos regionais, a cidade croata de Zadar (+ 58%), a ilha grega de Santorini (+ 37 %), Funchal em Portugal (+30) e quinto no ranking – Aeroporto de Turim (+26%).

Existe um dinamismo, como afirma o relatório, portanto associado à retoma das atividades de lazer na Europa, mas também ao aumento da capacidade das transportadoras de muito baixo custo.