Vodafone, notícia chocante: Adeus Itália, a era está chegando ao fim

Vodafone – Foto ANSA (Pianetaculare.it)

A Vodafone prepara-se para sair de Itália: a notícia surpreendeu muitos utilizadores da operadora vermelha, o que vai acontecer agora.

Todo mundo que tem um telefone está sempre procurando por ele Algumas super ofertas O que pode garantir minutos ilimitados, mensagens de texto e uma grande quantidade de gigabytes. Felizmente, existem muitas ofertas no mercado, lançadas pelas mais importantes companhias telefónicas que operam em Itália: TIM, por exemplo, mas também WindTRE, Iliad e claro Vodafone. O operador vermelho está agora firmemente estabelecido no nosso país: basta pensar que as suas operações em Itália estão em funcionamento desde 2002.

A Vodafone está prestes a deixar a Itália: os usuários estão chocados

Muitos se lembram com prazer daquele período, caracterizado sobretudo por anúncios frequentemente veiculados na televisão que apresentavam a modelo Megan Gale. Agora, 22 anos depois, chega uma notícia que preocupa muitos fãs da Vodafone.

De acordo com os últimos rumores, na verdade, parece que sim A histórica empresa está a um passo de deixar a Itália E pôr fim a uma era. Mas por que esta etapa? O que leva a Vodafone a tomar uma decisão tão radical?

Tudo reside na recente compra da Swisscom, a empresa de telecomunicações mais importante da Suíça. A própria Swisscom chegou a um acordo para comprar a Vodafone Italia O que deve acontecer dentro de cinco anos.

Obviamente uma notícia que preocupou muitos usuários do Agente Vermelho: em toda a Itália Mais de 17 milhões de pessoas escolhem a Vodafone como fornecedor de serviços telefónicosIsso se deve principalmente à qualidade da rede disponibilizada pela empresa.

Nos termos do acordo (no valor de 8 mil milhões de euros, ed.), a Swisscom irá adquirir a Vodafone Italia Começará em 2025 e terminará em 5 anos. Isso significa que em 2030 a aquisição terá completado todas as etapas e, assim, se tornará definitiva.

Os preços podem mudar em 2030: o que sabemos

Os clientes poderão continuar a utilizar a marca Vodafone até 5 anos após a celebração do acordo: o que acontece imediatamente a seguir? O que os usuários devem fazer?

Até ao momento, a conhecida operadora telefónica não prestou esclarecimentos a este respeito. Certamente nos próximos meses A própria Vodafone informará todos os utilizadores Sobre tudo o que precisa ser feito em relação a tarifas e contratos.

A impressão é que o operador vermelho optará por não alterar nada. provavelmente Os contratos existentes permanecerão inalterados, sem alteração nos termos. No entanto, a escolha deverá abranger apenas os cinco anos de transição, ou seja, o período que será necessário para completar a transição para a Swisscom.

Em 2030, uma vez concluídas todas as etapas, a transformação estará concluída. Nesta fase isso não pode ser descartado Os planos de preços podem mudarO que leva os usuários a decidir se querem ficar ou escolher outra operadora.