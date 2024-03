A demissão via WhatsApp é legal? O que a lei estipula (pianetaculare.it)

A separação realizada via WhatsApp é considerada válida? Todas as regras e frases relacionadas a este tema espinhoso.

o o capítulo Isto por si só é uma notícia muito negativa para o trabalhador que, portanto, se vê confrontado com a falta de trabalho e todas as consequências negativas daí decorrentes. O que piora a situação, para muitos, é o facto de terem sido despedidos dos seus empregos Mensagem enviada via WhatsApp. A esta altura, muitos se perguntam se este procedimento é legal: vamos descobrir juntos o que diz a lei nestes casos.

A demissão via WhatsApp é legal?

Muitas vezes, lemos notícias de interesses diferentes Demissões Feito através Whatsapp. Mesmo que pareça assim Rude e inapropriadoDado que o trabalhador foi informado de algo muito negativo, a decisão de 27 de junho de 2017, proferida pelo Tribunal de Catânia, estabeleceu a legalidade deste tipo de comunicação, porque é escrita e adequada para informar a pessoa do despedimento.

o o capítuloque representa a decisão unilateral do empregador de rescindir o vínculo empregatício, deverá ser comunicada por escrito, conforme exigido pelaarte. 2 litros. 604/1966Mesmo que a lei não especifique um método específico de comunicação, apenas exige que o trabalhador seja informado por escrito (acórdãos do Tribunal de Cassação de 24 de setembro de 2010, nº 20106/2014 e nº 12499/2012).

Processo judicial de Catânia

lá Tribunal de Catânia Igualar uma mensagem do WhatsApp a uma Documento eletrônico Capaz de identificar o remetente (empregador) e o destinatário (trabalhador), e também fornecer uma Prova conclusiva de transmissãoO recebimento e a leitura de uma carta assemelham-se em todos os aspectos a uma carta registrada, bem como a um número de e-mail ou telegrama, desde que tais documentos tenham data e hora de envio, bem como de recebimento e leitura. Dados.

No caso da sentença proferida em Catânia, o trabalhador opôs-se ao despedimento, por considerá-lo injusto ilegalEle recebeu uma comunicação tão importante através de um meio de comunicação considerado “não oficial“.

Validade das confirmações de leitura de mensagens do WhatsApp

o Tribunal de Roma, por meio de sentença de 30 de outubro de 2017 n. A Resolução nº 8.802 de 2017 também aprovou a validade da matéria Leia recibos do WhatsAppConsiderando-o melhor do que o recomendado porque é imediato. Além disso, fornece a data e hora de quando a mensagem foi entregue e lida.

Além disso, o trabalhador pode usar o WhatsApp para Comunique-se com o empregadorAté no campo disciplinar.

Para usar a mensagem do WhatsApp como Provas em processos judiciaisé necessário submeter Captura de tela, que será considerado válido a menos que sua validade seja contestada. Nesse caso, o juiz poderá ordenar uma Conhecimento técnico Para garantir a validade da mensagem.