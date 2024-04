“Matematicando” sobre os mistérios da numerologia

A Décima Terceira Noite do livro, felizmente, não traz azar, pelo contrário. Por iniciativa da bibliotecária Elda Pleško Horvat, a Escola Dante Alighieri de Pula celebrou o aniversário dedicando um projeto de investigação e reflexão sobre a história, conceitos, factos e segredos da matemática, onde a numerologia e a aritmética foram o tema principal do evento. Uma edição da revista que promove a importância da leitura em todas as idades (mas principalmente no período sensível da formação da personalidade). Ontem foram apresentados os projetos individuais de pesquisa do projeto “Matematicando: a matemática no grão literário”, por meio dos quais as crianças tentaram responder às seguintes questões. A leitura de textos não literários é apreciada pelos jovens? Qual é a relação entre a prosa científica popular e os clássicos? Como os textos literários e científicos diferem? Que conexões existem entre a linguagem matemática e a linguagem literária? Os alunos foram convidados a escolher uma leitura temática de matemática a partir dos seguintes títulos: “Tábuas Matemáticas” de Piergiorgio Odifreddi, “Numero” de Tobias Dantzig, “O Tio Petrus e a Conjectura de Goldbach” de Apostolos Doxiadis e “Muito Bonita para Cientistas”. “Nobel”, de Nicholas Witkowski, “A hipótese dos números primos”, de Marcus du Sautoy, “Inteligência matemática: o que temos que as máquinas não têm?” Escrito por Juanid Moopen e “O homem que pode contar” por Malba Tahan. Os alunos do Quarto Ensino Secundário Paolo Castelicchio, Andrea Delmonaco, Fabian Matosevic, Leon Paris, Luca Planinac, Marelina Privrat, Ivona Rasola, Vito Rossanda e os alunos do Terceiro Ensino Secundário Melanie Cetina e Rey Geromela apresentaram-se e foram auxiliados na leitura e no estudo pelos professores T. Szimperak de Matemática e Luana Moscarda de Italiano.

Conceitos e problemas matemáticos

Então falamos sobre conceitos e problemas matemáticos que encontraram um lar na literatura, artes gráficas, jogos, quadrinhos, filmes e séries de TV (de Dostoiévski, Tolstoi, Joyce, Borges, Musil, Bruch, Canetti e Márquez, a Giotto, Leonardo, Raphael e Manet, de jogos clássicos como escaravelhos e origami a… O Hexagrama da Vida e Os Mistérios de Lloyd, de A Mente Brilhante à Teoria do Big Bang), depois em zoologia, geometria, geografia, geodésia, astronomia e física, mas também nos mecanismos que regem a “especiação”, ou seja, a diferenciação de duas espécies do original na evolução de todos os seres vivos e, finalmente, no campo das ciências políticas, econômicas e estatísticas com Jefferson, De Witt e Jenny, o coeficiente (o número que determina as relações de desigualdade social, o abismo que separa os ricos dos pobres). As crianças também descobriram como foram descobertos o zero e os números irracionais, o conceito de infinito e pi e as falácias do raciocínio indutivo em matemática. Histórias árabes de aventura, álgebra e aritmética também são muito interessantes. As crianças aprenderam, portanto, a distinguir entre matemática pura e matemática aplicada e acharam muito útil a lógica de Marcus de Sautoy, segundo a qual a matemática é mal ensinada na escola, desde que se trate da correcção dos resultados em detrimento da criatividade. Politicamente, mais do que correcta é a procura de mulheres na matemática e nas ciências, “da mulher Cro-Magnon a Madame Curie”, julgadas “bonitas demais para o Prémio Nobel” por um sexo que detinha o monopólio do conhecimento, pelo menos até ao século XIX. paradigma foi derrubado graças às mulheres pioneiras na ciência que mudaram o curso da história.

