A Procuradoria de Roma encerrou a investigação com base na falsa prestação de contasComo Roma. O processo foi aberto sobre algumas operações de mercado ocorridas entre 2017 e 2021. Os crimes pelos quais ele foi acusado foram contabilidade falsa e adulteração de informações. Os documentos mostram 12 acordos de compra e venda de jogadores de futebol em troca de “mais-valias realizadas” no valor de 179 milhões de euros.

Segundo a hipótese do Ministério Público, o clube poderia ter realizado uma série de ganhos de capital fictícios ao longo dos anos através de transações de troca de jogadores que pareciam ter sido realizadas separadamente de outras transações de compra e venda e foram posteriormente registadas em valores mais elevados.

Posteriormente, o jogador foi inscrito no balanço da empresa por um valor superior ao valor real.

De Laurentiis foi investigado por falsa contabilidade no caso Osimhen e, de acordo com o Ministério Público de Roma, corre agora o risco de ser processado.

Ganhos de capital em Roma, investigações encerradas

Entre as pessoas que correm o risco de ir a julgamento, além do ex-presidente James Pallotta e do ex-gerente geral Mauro Baldissoni, estão também os ex-CEO Guido Finga, Giorgio Francia, Umberto Maria Gandini e Francesco Malknecht. Os alegados crimes, dependendo dos cargos, são comunicações corporativas falsas, manipulação de mercado e dizem respeito a uma série de negociações envolvendo jogadores de futebol como Defrel, Marchesa e Fratesi. As operações de Zaniolo, Santon e Nainggolan, bem como as de Cristante, Tominello, Spinazzola e Luca Pellegrini também estão sob escrutínio dos investigadores. As Operações Manolas e Diawara também foram mencionadas no documento final da investigação.

Pedido de demissão de Friedkins

Relativamente à investigação, o Ministério Público explicou em memorando que “o pedido de demissão foi apresentado contra os atuais administradores da empresa”, incluindo o presidente e vice-presidente da Roma, Dan e Ryan Friedkin, desde “no período seguinte a 2021”. , ano da aquisição da empresa pelos actuais proprietários, deixaram de ser realizadas operações do tipo controverso, enquanto as repercussões das operações anteriores nas demonstrações financeiras subsequentes não tiveram consequências significativas para a fiabilidade dos resultados financeiros e financeiros. condição da comunidade da empresa.”

No memorando, o gabinete judicial liderado por Francesco Lo Foy afirmou que, de acordo com as acusações, o clube Giallorossi “teria conseguido ao longo dos anos” de 2017 a 2021 “uma série de ganhos de capital fictícios através de trocas de jogadores que aparentemente foram realizadas como transações separadas de compra e venda e, portanto, contabilizando-as de uma maneira que viola o princípio contábil”.