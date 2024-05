WRC, o confronto entre Neuville e Evans recomeça a partir do Rally de Portugal

Entramos na fase suja do torneio com a quinta rodada desta temporada. A batalha ao vivo entre Thierry Neuville e Elfyn Evans continua. A Toyota abandonará o jogo de pôquer e colocará em campo quatro carros. No WRC-2 espera-se um confronto direto entre Solberg e Russell, atualmente empatados na classificação. Agendamentos ao vivo ativados céu E transmitir em agora Inscreva-se no canal Sky Sports WhatsApp

Temporada 2024 Campeonato Mundial de Rali Ele continua a ser nomeado Portugal Para entrar na fase suja do torneio. Estamos na quinta rodada da temporada, com uma lista de inscritos com cinco ex-vencedores entre os participantes deste verdadeiro clássico, incluindo o atual Campeão Mundial. Kali Rovanpera, Sébastien Ogier – Novo vencedor na Croácia- H Tanak de outubro. Numa corrida pelo título a luta é sempre muito acirrada Thierry Novel E Elvin EvansMas não será fácil enfrentar os 337 quilômetros designados de cascalho e pedras Figueira da Foz Isso levará ao famoso salto Fafi Em três dias das corridas mais lendárias de sempre. Com o novo sistema de pontuação, mais bónus aos sábados e domingos, o que torna tudo mais misterioso e o início da fase mais quente do torneio, que na sua parte central levará imediatamente à Sardenha para mais uma prova difícil e muito aguardada, o Mundial. O torneio é definitivamente incerto e muito aberto.

Tanak, 33 pontos atrás dos líderes, mas sua jornada começa agora 22 testes especiais, onde Toyota O pôquer cairá, despachando quatro carros. Os dois múltiplos campeões partirão em posição muito favorável na sexta-feira, dias 6 e 7, respectivamente. Takamoto Katsutano quarto Yaris, não disputará pontos de fabricante. Tanak de outubro Ele é o piloto que saiu da Croácia com mais pontos entre os pilotos em tempo integral, mas seu desempenho está longe de ser satisfatório, ainda lhe falta o verdadeiro brilho de um campeão, mas sua jornada já começou. Ele tem que se recuperar 33 pontos de liderança, que também é exercida por um companheiro de equipe. Até o momento, o campeão de 2019 é o piloto que mais se beneficiou com o novo sistema de matrícula. Evans Não é muito longe. Hyundai Ele correrá pela primeira vez em 2024 Daniel Sordo, Portugal esteve sempre no pódio nos últimos três anos. Depois do sucesso Esapika Labbe Na Suécia e alguma decepção de um piloto não-estrada como Andreas MikkelsenCaberá ao espanhol somar pontos para o Campeonato de Construtores e trabalhar em equipe na briga pelo título de Pilotos. Rápido, mas sem sorte na Croácia depois de subir ao pódio duas vezes consecutivas, Adriano Formo Ele tentará se libertar na pista de terra. Ele teve um bom desempenho em Portugal há três anos. Gregoire Munster Em vez disso, ele conseguiu completar um bom fim de semana na Croácia e pretende se repetir nesta turnê também e economizar no orçamento M Esporte. READ "Queríamos fechar antes da Copa do Mundo, mas..." • TAG24

WRC-2, confronto direto entre Solberg e Russell Pela primeira vez nesta temporada, Oliver Solberg E João Russell Eles irão para a batalha direta nesta categoria WRC-2. Os dois estão empatados na classificação geral e ambos competirão no seu terceiro rali no nível Cadete, proporcionando um confronto muito aguardado com base no desenvolvimento das quatro primeiras corridas. O percurso do Rali de Portugal 2024 sofreu poucas alterações face à edição anterior. O espetáculo de superabertura acaba de ser reconfigurado, a etapa especial de Góis foi encurtada e a etapa de Paredes marcada para sábado foi alongada e tornada mais dirigida e complexa. A prova disso voltará montemEm um lugar Vieira do Minhocom o mesmo layout da última etapa para 2022. Fig Cabeceras de PastoDomingo: Inversão de sentido de viagem, ligeiramente encurtado, mas sobretudo deslocado numa parte significativa do percurso, passando por estradas que foram utilizadas pela última vez há mais de 20 anos.