Verstappen está na pole position, à frente de Piastri e Norris. Leclerc é o quarto e Sainz é o quinto

McLaren assusta Ferrari, será uma batalha

Do vermelho ao laranja, chega ao fim o último teste gratuito antes da qualificação para a marca McLaren. A Ferrari liderou até o final com Sainz e Leclerc. Quando Piastri fez sua estreia e depois, no último minuto, Norris fez dois gols que causou rebuliço, mas não diz tudo.. Porque a poucos minutos do final Perez acabou encostado à parede e quando a sessão foi reiniciada os dois pilotos da Ferrari (que tinham registado os melhores tempos na largada) não conseguiram melhorar, enquanto a equipa McLaren se dedicou às simulações em a primeira parte. Combine e finalmente disparou.

Mas também é uma prova de como é fácil levar um carro cor de mamão ao limite. Portanto a batalha será difícil, como era esperado ontem. A Red Bull evoluiu desde a situação desastrosa de sexta-feira, mas falta confirmação: o acidente de Perez, na verdade, perdeu a oportunidade de Verstappen de mostrar seu potencial na volta rápida.

Max foi melhor com pneus médios, Com os vermelhos, mas não há itens para julgar. A qualificação será quase cega para ele, a fábrica e a garagem trabalharam durante muito tempo para encontrar as afinações, mas o monolugar azul ainda está nervoso. Pelo menos nas mãos de Perez.

​Atrás de Sainz e Leclerc está Russell no carro Mercedes em fase de recuperação e depois no Supermax. Fechando os dez primeiros estão Albon, Ocon, Stroll e Hulkenberg. Uma sessão amarga para Fernando Alonso, que também acabou nas barreiras, causando graves danos ao Aston Martin.