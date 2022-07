Roma Dybala em declínio em Portugal! Ela concluiu os exames médicos: “Estou muito feliz”.

Roma – de Paulo Dybala a RomaAgora estamos realmente lá. O voo privado com o atacante, sua comitiva e Thiago Pinto a bordo aterrissou às 11h35 no Aeroporto de Faro, Portugal. Imediatamente depois de se deslocar de camião para Albufeira, sede do retiro de Roma, onde alegria Ele passou por exames médicos em uma clínica particular que terminaram às 18h. “Estou muito feliz por estar aqui em Roma – anunciar Dybala Quando você sair da estação -. Vou usar a camisa número 10? Surpresa “.” tudo ocorreu bem – Anunciado ao final das visitas ao nosso repórter Guido Dobaldo – Eu estou realmente feliz. Roma um bom time? yayPor volta das 19h ele chega ao campo de treinamento de Roma.