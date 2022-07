Dybala: “A Roma é uma boa equipa” – futebol

“Tudo correu bem, estou muito feliz. A Roma é uma boa equipa? Sim.” So Paulo Dybala no final das suas visitas médicas a Roma fez numa clínica privada em Albufeira, Hospital Privado do Algarve. Advogados dos Giallorossi e da comitiva do argentino forneceram detalhes do contrato, prestando atenção especial aos números da cláusula de rescisão. Assim, o momento da contratação se tornou hoje, quando o ex-jogador número 10 da Juventus se tornará oficialmente um novo jogador da Roma.

O argentino não terá a camisa 10 de Francesco Totti: a nova aquisição da Roma não aceitou a pesada herança e preferiu o número 21, que no passado também foi usado pela Juventus, e que Nemanja Matic lhe venderá: o sérvio “se transformará” no nº 8.

Com alguns anos de atraso, porque ele já havia tentado comprá-lo do Palermo no verão de 2015, mas foi ridicularizado pela Juventus, a empresa de Giallorossi garantiu Paulo Dybala, o herói a quem José Mourinho pediu abertamente para se livrar das ambições de sua equipe . Terra. ‘Mou’ não está satisfeito com a liga da conferência, ele quer tentar vencer novamente e Fredkins, impressionado com as cenas de vitória, de júbilo, na capital após o sucesso de Tirana, satisfez um pouco mais seu homem escolhido. Um ano atrás para fazer um sonho para os romanos, ansiosos para reviver as emoções do passado. Então eles também cumpriram o desejo de seu treinador ligando diretamente para Dybala, como ‘Mou’ já fez. E agora no lado da Roma dos Giallorossi, o entusiasmo dos torcedores está subindo rapidamente, e se o clube decidir (mas não) reabrir a campanha de ingressos para a temporada, as Olimpíadas estarão esgotadas antes do início do torneio. Enquanto isso, as comparações com as grandes compras de verão do passado se perdem, Dybala perto de Paulo Roberto Falcão está em Gabriel Batistutacom a esperança não tão secreta de que o argentino repetiria as façanhas desses ancestrais e arrastaria Roma para o Scudetto.

Relações sempre fortes, Dybala será o 68º argentino da história do clube

Dybala em Roma tornou-se realidade na noite de domingo, quando as partes envolvidas finalizaram os detalhes finais. O argentino recebe um contrato de três anos no valor de 4,5 milhões por ano, com uma série de bônus, alguns dos quais facilmente acessíveis, que subirão para seis, semelhante ao que Abraham e Pellegrini já estão vendo em Roma. Mas o acordo com Dybala também inclui uma cláusula de saída de 20 milhões. Outro fator positivo é que, para concluir bem as negociações, os representantes de Dybala definiram claramente seu pedido de comissões, desde as dez exigidas na época para o Inter até as quatro que a Roma pagaria em parcelas. Não só isso: a Roma deixará os direitos de imagem para Dybala, um detalhe que não é secundário, considerando que o ex-jogador da Juventus no Instagram tem 47,9 milhões de seguidores.

“Estou muito feliz”. Estas são as primeiras palavras de Sky como jogador do plantel da Roma liderado por Paulo Dybala, que desembarcou no aeroporto de Faro, em Portugal, pronto para chegar à queda da equipa de Mourinho. Quando perguntado se estava pronto para vestir a camisa 10 do Totti, ele respondeu com um sorriso: “Surpresa…”.

La Joya deixou Turim hoje às 9h em um jato particular emitido pela família Friedkin. Com ele o mesmo Friedkin, Thiago Pinto e promotores. Desembarcou em Faro pouco depois das 11h30 locais, seguindo depois para a clínica privada em Albufeira, a estância balnear algarvia onde Roma realiza os exames médicos de pré-temporada. “Estou muito feliz. Vou vestir a camisa 10? Falamos disso depois, será uma surpresa”, as primeiras palavras de Gilrossi Dybala. Na verdade, o tema da camisa ainda não está claro, porque parece que o argentino, que de qualquer maneira quer conversar sobre o assunto com Mourinho e seu novo capitão Lorenzo Pellegrini, pretende levar a de número 21, que é o número ele tem. Tanto na Juventus quanto na seleção. Agora, a camisa 21 da Roma pertence ao recém-chegado Nemanja Matic, que parece pronto para vendê-la e ficar com a camisa 8. Depois, a bola passará para Mourinho, porque cabe a ele decidir em que formato a Roma vai jogar. Com Dybala, que os portugueses acreditam ser o parceiro perfeito de Abraham, para jogar atrás do inglês e dar assistência a ele, além de tentar uma conclusão pessoal, pode haver um retorno ao 4-2-31, mas será necessário veja por que até agora, nos primeiros testes de verão, o uso de José é sempre a defesa de três homens. Dependerá também do destino de Zaniolo, que pode permanecer, altura em que o treinador terá mais um troféu na manga. Mas ‘Mou’ também gostaria de ser um Frattisi, talvez um zagueiro, quando ela vai e diz aos torcedores da Roma que eles não deveriam estar sonhando. Também empolgado com seu antigo ídolo, Roberto Brozzo: “Dybala é uma das contratações mais importantes da história do clube – comentando -. Eu esperava um grande meio-campista e veio esse golaço. Dybala Abraham na Série A” Pode-se viver renda, e ter Qualidade está bem acima da média.” E se o bombista diz isso, é preciso acreditar.