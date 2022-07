Agenda e formação do amistoso de hoje

Roma no estádio hoje para o terceiro amistoso antes da temporada. Os Giallorossi defrontam o Sporting Lisboa às 21h00 no estádio do Algarve, em Faro. O jogo pode ser assistido ao vivo na TV e transmitido ao vivo no Dazn. Abaixo estão as formações possíveis para o desafio.

Niccol Zaniolo é um dos principais campeões dos amistosos de verão de Roma, pelos quais também foi premiado com a braçadeira de capitão.

A Roma de José Mourinho volta a campo hoje em seu terceiro amistoso de pré-temporada. Hoje, em Portugal, os Giallorossi defrontam o Sporting Lisboa: o jogo está marcado para as 21h00 no estádio do Algarve, em Faro, e será transmitido em direto na TV e no Dazen.

Depois de uma boa estreia do Sunderland (vitória por 2-0) e de um jogo com o Portimonense com uma vitória por 2-0 assinada por Trippi e os golos recém-descobertos de Niccol Zaniolo, um luxuoso amigável frente aos portugueses aguarda os Giallorossi. A presença do novo jogador Paulo Dybala, que chegou ontem à cidade apenas para participar do retiro, ainda não foi avaliada em campo. Quanto à aposentadoria portuguesa, Mourinho trouxe 29 jogadores para aproveitá-los para encontrar as melhores soluções e dar um minuto a todos, nesta terceira partida de verão que vai ver os Giallorossi enfrentar um adversário absoluto, fazendo seu terceiro teste amistoso.

Possíveis escalações para o amistoso AS Roma – Sporting Lisboa. É claro que José Mourinho vai pôr as mãos na equipa que vai entrar em campo frente ao Lusitania e terá de escolher a equipa titular que se desfará a tempo com uma reviravolta saudável, na primeira parte. Se optar por um possível tripé 3-4-3 composto por Vulpato, El Shaarawy e Shumerodov, com Ibrahim inicialmente no banco, mas o treinador também pode optar pelo 3-4-2-1, com Zalosky e El Shaarawy à beira com a estação de referência ofensiva inglesa. Para Zaniolo, espera-se uma vaga extra e sua inclusão na corrida, dadas as excelentes respostas do jogador em campo. Na baliza, poderá haver um rodízio entre Rui Patricio e Svilar, sendo a primeira opção a última, enquanto a certeza é a defesa a três, com Ibanez, Smalling e Kumbula intocáveis.

Possível formação de Roma (3-4-2-1): Svilar; Ibanez, Smalling, Kumpula; Karsdorp, Matic, Veritot, Perez; Zalosky, El Shaarawy; lbrahim.

Possível formação do Sporting Lisboa (3-4-3): Éden; Coates, Gonçalo, Inácio, Neto; Pedro Boro, Ugarte, Henrique, Santos; Trincão, Edwards, Paulinho.

Jogo: Roma – Sporting Lisboa

Data: terça-feira, 19 de julho de 2022

Horário: 21:00

Estádio: Algarve (Faro)

Canal de TV: DAZN

Em execução: DAZN

Roma-Sporting Lisboa hoje, onde pode ver na TV e ao vivo

A versão da quarta época da Roma, frente ao Sporting Lisboa, que se passa hoje às 21h00, será visível para todos os assinantes do DAZN tanto na TV como em transmissões em direto. O serviço de TV será possível conectando uma Smart TV clássica à Internet, inclusive por meio de um console de videogame e acompanhe a transmissão ao vivo com comentários de Gabriele Giustiniani. Qualquer pessoa que deseje acompanhar a transmissão ao vivo amigável deve usar o aplicativo de referência clássico do DAZN ou conectar-se ao site DAZN.it e fazer login com sua assinatura para acompanhar a transmissão ao vivo em um computador, tablet ou outros dispositivos móveis.

Próximos amistosos da AS Roma: Calendário

A digressão portuguesa a Roma não vai parar com o jogo de hoje, mas vai continuar até ao final de julho. Os “giallorossi” também devem disputar outros dois bons jogos com dois amistosos internacionais, contra Nice e Tottenham. Aqui estão os seguintes testes para Roma no calendário