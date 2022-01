Mourinho conduz o carro, é especialista em conquistar nove títulos nacionais

No final, sim, ele é um especialista. e a Roma fortemente, porque Copa da Itália Desaparecido desde 2008. moUm dos prêmios nacionais que ele conhece. À sua conveniência, não só as grandes taças, as campeãs (duas, uma com o Inter e outra com o Porto), a Liga Europa (duas, uma com o Porto e outra com o Manchester United), ou troféus nas ligas importantes (oito em quatro ligas diferentes), de Portugal à Itália, também há copas nacionais. O Especial ganhou em todos os países que já recebeu: Portugal, Inglaterra, Itália e Espanha. Em Blaine. A aventura da Roma começa esta noite na Coppa Italia, um troféu que sempre teve um significado especial por aqui: foi um renascimento da Roma nos anos 80 e dignidade para Sensi com o advento de Spalletti no período de quatro anos. 2005-2009. Foi a Copa da Itália que Mourinho ganhou em 2010 justamente contra a Roma.

crítica inglesa

Num ano como este, onde a esperança de um Scudetto ou da Liga dos Campeões – como antigamente – é complicada, José mantém-se fiel ao troféu de escolta. A partida começa contra o Lecce, no Olympique, diante de alguns amigos próximos, cerca de 5.000 equipes que os Giallorossi não viam nesta competição desde 1982. O português iniciou sua coleção de copas nacionais em Portugal. Vamos falar de 2002-03, o sucesso da Taça de Portugal – na final, por 1-0, frente ao União Leiria – completa um ano extraordinário, tendo conquistado também o título nacional: no ano seguinte, o Especial vencerá os campeões, sempre com o Porto. Esses foram os começos, e já estava claro qual seria o destino de Mourinho. quem é grato Então, mantenha-se com as expectativas. O salto no primeiro-ministro foi acompanhado pela mesma estrela. Lá, conquistou cinco copas nacionais, divididas da seguinte forma: a Copa da Inglaterra, a FA Cup (com o Chelsea), a Copa da Itália e quatro Copas da Liga (três com os Blues e uma com o United), o que iguala o recorde de Alex Ferguson e Pep. Guardiola. A mesma Inglaterra que o mimou hoje é muito crítica com ele. A BBC dedicou um estudo aprofundado a ele, sobre sua influência em Roma após as experiências anteriores com Manchester United e Tottenham. Enquanto os adeptos do treinador português – Everton em última ordem cronológica, segundo a comunicação social – parecem não faltar ao primeiro-ministro, a fama pré-Mourinho parece ter desaparecido. A BBC destacou as flutuações do Campeonato de Roma, oito pontos atrás de seu antecessor, Fonseca, e um triste sétimo lugar na classificação. “A fragilidade psicológica de Roma Morinhian surpreende na negatividade”, confirma a BBC. Mo na capital havia acabado de começar sua jornada de três anos e estava claramente enfrentando mais dificuldades do que se poderia imaginar. Outras vezes, quando esteve na Espanha, venceu o Barcelona na final da Copa Nacional: era o final da temporada 2010-2011, e eu jogava no Mestalla. Mo venceu Guardiola por 1 a 0 graças ao gol de Ronaldo. Em Roma, Cristiano, ele não tem, nem mesmo alguém próximo a ele. É uma história totalmente diferente, é um outro Mou, mas ele ainda não quer perder o hábito de vencer. No entanto, a Coppa Italia, ou seja, a conferência, significa a assinatura de uma parte da história dos Giallorossi.

Escolhas e Transformações

Esta noite ele vai mandar uma formação próxima do time titular (ontem na sala de vídeo, a formação de Baroni foi cuidadosamente estudada), com Cristante e Ibanez de volta (Mancini desclassificado, Rui Particio machucado, Fozato pronto). Também veremos Karsdorp à direita e um entre Viña e Maitland-Niles à esquerda. El Shaarawy, que dividirá o assento da ala esquerda com Felix, se recuperou. E também Zaniolo com Mkhitaryan, outro especialista na Taça Nacional (ganhou 5). Seguem-se Rui Patricio 4, Maitland-Niles e Sergio Oliveira 3.