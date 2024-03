Futebol, revelando planos para sediar a Copa do Mundo de 2030 em Espanha, Portugal e Marrocos

A capacidade de se unir. será “Yelavamos“O logótipo que irá distinguir-me A Copa do Mundo da FIFA será realizada na Espanha, Portugal e Marrocos em 2030. Um logótipo com um propósito muito específico, resultado de uma candidatura conjunta que liga países de dois continentes diferentes, Ou seja, criar um torneio “para o futebol, para o mundo, para amanhã”.. Este é o fio condutor que acompanha o Campeonato do Mundo apresentado hoje pelo CEO na sede da Federação Portuguesa de Futebol, em Lisboa Antonio Larango.

Dada a especificidade da sua composição, com três países participantes desta forma, assumimos o objetivo de querer unir diferentes tradições e culturas para oferecer um espetáculo fantástico do ponto de vista desportivo e económico. Tudo em nome de uma infra-estrutura futebolística moderna, tempos de viagem curtos e uma paixão intensa pelos países anfitriões.

“O futebol acabará por se tornar o que somos por dentro. Temos a obrigação de cuidar dele e dar-lhe um significado que inspire a todos“, disse ele durante a cerimônia Fernando Gomez, Presidente da Federação Portuguesa de Futebol. Também foram reveladas as personalidades envolvidas na promoção do evento, como embaixadores do torneio.

Estamos falando sobre Luís Figo para portugal, Andrés Iniesta Para Espanha e Noureddine Naybet Para Marrocos enquanto Emmanuel Adebayor Ele representará todo o continente africano. Apoia também a organização que terá em julho o seu próximo Momento FIFA oficial, o campeão Portugal Cristiano Ronaldo E jogadores de futebol ativos de Espanha e Marrocos, Álvaro Morata e Yassine Bono.