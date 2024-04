Portugal e o ex-técnico belga Roberto Martinez

Os escalões superiores da Federação Portuguesa deveriam ter tomado a decisão final sobre a escolha do próximo treinador. Não existe José Mourinho, o técnico da seleção será Roberto Martinez, ex-técnico da Bélgica que acabou de ser eliminado na fase de grupos da última Copa do Mundo. O Telegraph tem certeza disso. Martinez, que completará cinquenta anos em julho próximo, está perto de substituir Fernando Santos, que deixou a seleção depois do Catar, após oito anos de serviço honesto. Ele ganhou o Campeonato Europeu.

O caminho parece claro. Uma vez instalado em Lisboa, Martinez terá de se voltar imediatamente para Cristiano Ronaldo. O camisa 7, recordista de gols e partidas pela seleção portuguesa, escolheu o Al-Nassr Arábia Saudita depois de uma vida na Europa. Depois de vencer tudo com United, Real Madrid e Juventus, optou por um salário recorde de duzentos milhões de dólares por temporada, e também se tornou embaixador da Arábia. A última Copa do Mundo de sua carreira terminou nas quartas de final, com o Marrocos liderando, e ele baixou a cabeça, chorando, direto para o vestiário, sozinho, sem os companheiros. Martinez terá que avaliar a situação. Ronaldo está a quatro jogos de completar 200 jogos pela seleção nacional. Ele venceu o Campeonato Europeu de 2016 e marcou 118 gols, mas em fevereiro Ronaldo comemorará 38 anos. Martinez também focará nele em sua nova função? Entretanto, como também noticiou a mídia portuguesa, Cristiano não tem intenção de deixar a seleção nacional. Apesar dos registros diferentes, ele ainda tem algo a oferecer.

data

–

Apesar do problema de Ronaldo, o treinador espanhol aproxima-se de um novo desafio. Seu jogador está orgulhoso da histórica vitória na Copa da Inglaterra com o Wigan em 2013 e do terceiro lugar na Copa do Mundo de 2018 na Rússia, sem falar na obtenção de um diploma em administração de empresas. Com os Red Devils, conquistou 56 vitórias, 13 empates e 11 derrotas em 80 partidas. Ele liderou De Bruyne e seus companheiros – a famosa geração de ouro, completada por Lukaku, Mertens, Vertonghen, os irmãos Hazard e muitos outros – de 2016 a 2022. Ele ostenta 70% no comando da seleção nacional. Martinez também encontrará Leão, o mais recente jogador do ano da Série A e força motriz do Milan. Quem sabe como vão as coisas em Lisboa.