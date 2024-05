Rally de Portugal, Sebastien Ogier o líder no final do penúltimo dia

básico Sébastien Ogier lá O penúltimo dia da etapa do Campeonato do Mundo de Rali de Portugal 2024. O francês, com o seu Toyota Yaris, liderou a classificação geral, 13,5 pontos atrás do estónio. Tanak de outubroporta-estandarte da Hyundai, e 1: 12,7 sobre o outro i20 belga Thierry Novel.

O craque francês deixou a sua marca em Montem 1 (8,69 km), em Paredes 1 (16,09 km), em Amarante 2 (37,24 km) e em Paredes 2 (16,09 km), construindo uma margem que não é segura. , mas ainda é importante à luz dos últimos dias.

Por sua vez, Tänak tentará minar a posição do francês como líder até o fimIsto graças ao excelente desempenho de hoje, demonstrado nomeadamente em Amarante 1 (37,24 km), Villgueiras 2 (8,81 km) e Montem 2 (8,69 km).

Completando os cinco primeiros da geral encontramos o espanhol Daniel Sordo Contra o outro i20 em 1m25s8 e o Ford Puma cross-alpine Adriano Formo Às 1h34,8. A partir dessas lacunas, podemos entender como o duelo entre Ogier e Tänak será o centro das atenções. Mas fora dos jogos Kali RovanperaSeu Toyota GR Yaris Rally 1 saiu da estrada e capotou de lado durante a décima primeira especial.