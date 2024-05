A próxima geração da Juventus, uma obra-prima em Pescara! Vamos para o Playoff Nacional: Quando jogamos?

Pescara – Juventus Next Generation, a história da partida

Clique aqui para atualização ao vivo

99′ – Apito final, Juventus derrota o Pescara por 3 a 1 e se classifica para a fase nacional das Eliminatórias.

98′ – Começa uma briga: Pedro Felipe é expulso no final do jogo.

97′ – Gol da Juventus!

Pescara se vê junto com a Juventus em contra-ataque com Mbanjula fechando a partida de uma vez por todas.

96′ – Gol de Pescara!

Milani marca o gol de bandeira.

93′ – Dupla substituição para a Juve, com Salivo e Da Graça substituindo Nong e Gera.

91′ – Gol da Juventus!

guerra Rapidamente, de dentro da área, ele marca e finaliza a partida.

90′ – Seis minutos de descontos.

89′ – Nong recebe cartão amarelo por perda de tempo.

88′ – Cubone escapa de Pedro Felipe, que faz recuperação milagrosa e priva o atacante da oportunidade de chutar.

87′ – Nova substituição em Pescara, com Sassanelli no lugar do lesionado Cangiano.

79′ – Substituição em Pescara: Tugov entra no lugar de Franchini.

77′ – Grande finalização de Cominencia na área, que arrisca alguma coisa, mas evita o perigo.

75′ – Substituição Juve. Sai Sekulov e entra Mpangula.

71′ – Al-Hassa assume a responsabilidade e executa a cobrança de falta, que bate no canto superior.

70′ – Sekulov entra em pânico e salta sobre Grosso, que precisa derrubá-lo e receber cartão amarelo.

68′ Mudança em Pescara, com saída de Aloi e entrada de Acornero.

64′ – Sekulov ainda está no meio do jogo, errando com frequência e cobrando faltas importantes.

62′ – O ritmo da partida diminui em relação à corrida inicial.

56′ – Rouhi também recebe cartão amarelo: o extremo da Juventus se antecipa e chuta o pé do adversário em vez da bola.

55′ – Franchini faz falta tardia em Rouhi e recebe o primeiro cartão amarelo da partida.

50′ – Merola chuta de 25 metros, Muhrimović para no chão, mas faz mal.

46′ – Começamos de novo e Pescara dá a primeira bola do segundo tempo.

45′ – O árbitro apita duas vezes. O primeiro tempo terminou empatado em 0 a 1 no Estádio Adriatico: os bianconeri saíram na frente graças ao gol de Sekulov.

44′ – A Juve desperdiça grande oportunidade para retomar o contra-ataque: Damiani manda muito curto para Sekulov, que tropeça na bola.

40′ – Cangiano converge e chuta de vinte metros, pedindo para Davara fazer uma bela entrada após um desvio sublime.

32′ – Nong e Hasa se encontram com frequência e bem no meio-campo ofensivo, colocando em dificuldades a defesa do time da casa.

26′ – A Juventus mantém bem a posse de bola e obriga o Pescara a se defender e iniciar o contra-ataque.

20′ – Chance da Juventus!

Rouhi pega Guerra com cruzamento rasteiro, que se antecipa ao zagueiro e quase erra o alvo.

18′ – Cominencia entra, passa pelo goleiro e faz o segundo gol, que dura apenas alguns segundos, devido ao posicionamento irregular do meio-campista.

16′ – A Juventus perde a bola em situação perigosa, mas Merola não aproveita.

10′ – Oportunidade de pesca!

Pedro Felipe bloqueia a bola e sai de campo para Cuboni, que chuta e recupera o rebote da defesa. Alloy chega no rebote e chuta enfático, mas os bianconeri são salvos graças a um deslize brilhante do zagueiro brasileiro, que faz as pazes.

6′- Gol da Juventus!

Savona dispara cruzamento venenoso e defesa retorna mal Sikulov Ele é bom em bloquear e atirar em uma fração de segundo.

5′-Hassa avança bem e erra o gol, mas fecha na hora do chute.

1′ – Juventus movimenta a primeira bola da partida.