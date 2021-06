Mercado de transferências de Milão, um tiro no meio do campo

O Milan pode colocar as mãos em Boubacar Camara, o meio-campista do Olympique de Marseille que olha mais de perto

O Milão Procurando um meio-campista para fortalecer a equipe de Stefano Bioli, com o objetivo de conseguir um bom desempenho na Liga dos Campeões como na Série A italiana Paolo Maldini Ele quer jogadores jovens dentro dos padrões econômicos do clube. Entre eles está Boubacar sala, atualmente emOlympique Marseille. O contrato da classe ’99 expira em 2022 e é improvável que seja renovado com o clube francês. E, em caso de desacordo, ele terá que sair para evitar se perder em um negócio de transferência gratuita.

Milan, Kamara está se aproximando

De acordo com o jornalista francês Romain Kanoute, Milão Aborde seriamente a compra sala. O meio-campista francês esperava ofertas de Liga Premiada Ele agora pensa em continuar sua carreira com os rossoneri. Da França também relataram uma oferta feita por Maldini ao Marselha pelo jogador cerca de 12 milhões de euros. As intenções do clube francês ainda não foram compreendidas.