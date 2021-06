França Deschamps: “A Hungria é difícil e o treinador é italiano …”. Urban não quer que seus jogadores se ajoelhem

A Arena Puskas é um estádio novo e acima de tudo: é graças ao impulso popular do jogador fraco Hungria Durou 84 minutos em Portugal, antes que a barragem cedesse por causa do gol mais infeliz. sábado França Eles vão encontrar o mesmo ambiente hostil, porque só em Budapeste não há limites para a capacidade: contra Portugal foram 55.662 espectadores e como muitos sonhariam com um milagre da própria oprimida Hungria contra a França, que busca a qualificação antecipada e pensa na virada . “Definitivamente, somos os favoritos, mas os húngaros são uma equipe que corre e luta e isso é difícil para você”, disse ele. Deschamps, antes de insinuar com um sorriso eloquente: “É uma equipa bem organizada e penso que tem a ver com o facto de o treinador ser italiano”.

Rossi azarão: “Vamos jogar pelo país”

Marco Rossi Da Druento, o cinturão do Torino, deu uma bela reformulação no futebol húngaro. Mas sem a química, ele diz: “Eu me mostro todas as novas tendências, mas o futebol continua sendo uma coisa simples: quando você tem a bola, você tem que tentar marcar, quando você tem as outras, você tem que tentar se livrar dela . ” Com Portugal, o sistema já se manteve há muito tempo: “Vamos propor novamente a mesma situação, não podemos dar lugar a uma equipa muito mais forte do que nós. Se a sua equipa vale 900 milhões e a nossa tem 60, aí será um motivo. ” Mas a Hungria, sob a Rússia, muitas vezes conseguiu mascarar essas diferenças gritantes. “Estamos a jogar para defender a nossa pátria. Absorver o golpe psicológico do que nos aconteceu com Portugal não é fácil, mas temos de deixar a desilusão para trás. Não quero nem ouvir falar de cansaço: o torneio começou há quatro dias em passado, ninguém tinha o direito de estar cansado ”.

“Ronaldo insultado? A alegria dele despertou reações”

Portugal queixou-se da violência dos adeptos húngaros, que teriam sido insultados durante muito tempo Ronaldo Ele o descreveu como gay. Rossi respondeu: “Não me parece que seja novidade. Mas é verdade que a forma como encorajou o seu golo pode ter provocado algumas reacções.”

Orban não quer a Hungria de joelhos

O presidente também deve chegar ao estádio UrbanoO futebol é freqüentemente usado como uma ferramenta de propaganda. No último amistoso antes do Campeonato da Europa, contra a Irlanda, a publicação apitou para os jogadores irlandeses que se ajoelharam contra o racismo e Orbán se levantou na defesa: “Os húngaros se ajoelham diante de Deus”. O caso é escorregadio na Hungria. E Rossi sabiamente encolheu os ombros: “Nesta quadra, nunca respeitamos ninguém, com fatos e não com gestos.” Deschamps o endossou: “Este é um jogo de futebol, não um fato político.”