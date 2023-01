Ronaldo, sua estreia no Al-Nassr. Mas que entusiasmo!

Vitória e prioridade, com ultrapassagens no topo da classificação. Deste ponto de vista, a estreia de Cristiano Ronaldo em jogos oficiais pelo Al-Nassr foi uma das melhores. A nível pessoal, um pouco menos: um remate à baliza, algumas ideias e nenhum arranhão no jogo, no único golo que marca participa de forma lateral. E foi Talisca quem decidiu o jogo frente ao Al-Ettifaq (1-0) com um golo em meia hora, aproveitando um bis sobre o português na área que lhe permitiu voar desimpedido a passe de Al-Salihi da esquerda lateral.

O entusiasmo se espalha nas arquibancadas do Marsool Park e está esgotado em todos os lugares. As 25.000 pessoas presentes torceram pelo CR7 do começo ao fim, e mesmo que não tenham podido torcer por sua proeza, não se preocupe: ele certamente não perderá uma oportunidade. Rudy Garcia o colocou no meio do ataque, como ponta ofensiva, tornando-o reserva para Betty Martinez, Talisca e Gharib. Entre os adversários está um velho conhecido do futebol italiano: o ex-Palermo Ruben Quaison. Ronaldo entra em campo com um hematoma visível no rosto, devido a um confronto na última quinta-feira com Keylor Navas entre um grupo seleto de Riad e Paris Saint-Germain.

o jogo

–

As histórias de Cristiano Ronaldo se cruzam ao longo do jogo com as de Marcel Tessieran, zagueiro que já vestiu as camisas de Mônaco, Wolfsburg e Fenerbahçe, a quem cabe a tarefa de limitá-lo. Ele já está no Providence aos sete minutos, quando desvia um chute perigoso da entrada do gol de CR7, desviando para escanteio. Às vezes, ele tenta se ajudar com os braços, especialmente se a ação se desenvolve nos flancos. Em suma, é – e não poderia ser de outra forma – o principal motivo de preocupação para a retaguarda do Accord. Aos 31 minutos vê-se na perfeição: cruzamento da esquerda, Tisserand larga Talisca para desafiar os portugueses pela bola; Nenhum dos dois interceptou e o ex-jogador do Benfica e Besiktas ficou livre para aproveitar a vantagem do Al Nassr para a rede. A posição central leva Ronaldo a jogar mais vezes de costas para o gol, por isso, quando abre espaço, vai até o final, sem enquadrar o gol, mesmo de cobrança de falta. No início da segunda parte, a pressão aumentou por parte do Giallobl, com várias tentativas interessantes desde a ponta, depois o ritmo diminuiu. Aos 78 minutos, o ponto alto da partida: Ronaldo larga pela esquerda, senta na ovelha e bate na trave com o pé fraco, mas Paulo Victor alerta e chuta com o pé. Os créditos começam a rolar e o primeiro alvo saudita (oficial) terá que esperar. Mas para Cristiano Ronaldo, o primeiro é bom.