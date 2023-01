AO VIVO TMW – Lazio, Sarri: “O Milan é uma oportunidade para nós. A Juventus é um pênalti? Na escola…”

Ele vive

Na véspera do grande jogo no Formello’s LácioQuem vai enfrentar o Olympico amanhã Milãopor 4 pontos. O treinador biancoceleste apresentará o jogo às 14h00 Maurício Surrey É esperado na conferência de imprensa. Acompanhe o texto ao vivo em Tuttomercatoweb.com!

14.01 – início da conferência de imprensa.

Qual Lazio trabalhará para conter o desejo de salvação do Milan?

“Antes de tudo, não seja superficial e tenha consciência de enfrentar os campeões italianos. Eles sempre nos colocam em dificuldades, não podemos pensar em não enfrentar obstáculos amanhã. A equipe de Pioli estará mais motivada do que de costume. No entanto, o A partida nos oferece uma grande oportunidade, e isso também deve ter isso em mente. Temos que explorá-la, mesmo que vejamos a melhor versão do Milan. Não acredito muito no mau estado dos rossoneri.”

Felipe Anderson em Mertens?

“Ele é forte e pode ir bem em qualquer lugar. Talvez Seca seja mais ofensivo e ataque melhor a área. Felipe pode nos dar muito como ponta. Ele está perto, é um jogador sólido que, ao contrário do ano passado, encontra continuidade.”

Qual é o impacto de ver a Juventus atrás dele?

“Não temos que pensar nisso, é uma situação completamente em evolução. Ontem à noite vi duas equipes muito fortes. O objetivo é dar 100%. Não ouvi nenhum comentário dos jogadores sobre o pênalti da Juventus. Nós não me importo.”

Como a Lazio mudou em comparação com as três derrotas contra o AC Milan no ano passado?

“Esperamos crescer muito. Em um jogo podemos competir com todos. No ano passado eles se mostraram mais fortes, até o ano passado no terceiro jogo quando ficamos mesmo por uma hora. Vamos avaliar amanhã até onde chegamos e quanto tempo pode ficar.”

Soluções ofensivas:

“Precisamos de mais atacantes desse nível para treinar mais. Se continuarmos jogando com esses três, mais cedo ou mais tarde vamos pagar por isso.”

Como está Milinkovic?

Ele sofreu o retorno do Mundial, talvez menos que os outros. Nos últimos dois jogos jogou com mais seriedade e menos emoção. Pegue o caminho certo. Se ele continuar a brincar com este aplicativo, remova um pouco da frivolidade e, quando ele voltar ao estado 100%, ele nos dará uma grande mão.

Você elogiou Luis Alberto, é hora de alinhá-lo para um desafio como este?

“Acho que as opções vêm na base do treino, vejo-o em boa forma, o mais em condições. As opções fariam sentido, a não ser que o veja hoje particularmente cansado, mas acho que não.”

Você está satisfeito com o desempenho de Romagnoli?

“Em termos de características é particularmente adequado à forma como quero que a linha se mova. Liderar a defesa de forma criteriosa e aplicá-la. Estou muito satisfeito com ele.”

Quanto estará na sua cabeça o placar de amanhã à noite? As copas vão recomeçar…

“São jogos importantes, com certeza deixam alguns sinais positivos ou negativos. Mas a força da equipe está em olhar para frente. não afeta de forma alguma.”

Ele disse que está falando sobre o mercado de transferências na segunda-feira, porque o mercado de transferências de Figline Valdarno é na terça-feira. Então hoje podemos falar dela…

“Conversamos sobre isso à noite, no jantar… conversamos sobre o que precisamos e nos organizamos. Se você quiser e precisar, levo você à mesa de queijos. Banco para a frente? Não me importa, amanhã eu tenho que jogar contra o campeão italiano Milan. Agora a única coisa que posso fazer é Hard Mode Restore.

Como funciona o Immobile?

“Amanhã ou na quarta-feira ele fará outro check-up. As sensações são boas. Esperemos que os testes confirmem as boas sensações.”

Você teve uma ideia sobre o pênalti da Juventus?

“A matéria que eu piorava na escola era direito, porque eu estava entediado, então não sei te dizer.”

O que falta para a Lazio crescer como o Milan?

“Dê uma resposta a si mesmo. O Milan é um time muito forte, eles enfrentaram jovens jogadores fortes. E então ele conseguiu gastar 28 milhões em De Ketelaere, o que significa que o problema deles é sustentável. Eles tiveram uma jornada extraordinária, eles cresceram, e o clube interveio para melhorar o time.Eles estiveram em declínio, em 3 anos reviveram o time, mas não é só uma questão de economia.