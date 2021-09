Lazio, a dor de Sarri: dois dias de desclassificação

Roma Decisão do juiz esportivo de expulsar Maurizio Sarri após o jogo Milan x Lazio. Dois dias de desclassificação do técnico Biancoceleste. O Juiz Gerardo Mastrandria comentou: “Dois dias depois, no final da partida, em campo, ele buscou um confronto verbal com um jogador da equipe adversária, tomou uma atitude amedrontadora e o denunciou com palavras ameaçadoras (no primeiro dia); e também após a expulsão ordem, para contestar a decisão do árbitro no túnel que afirma ter entrado nos vestiários Proferindo frases blasfemas (segundo dia). ” O técnico da Lazio, apito triplo do árbitro, entrou em campo para culpar os Sailmakers: “Você tem que mostrar respeito!”O árbitro gritou contra o jogador rossonero. Então, na explicação pós-jogo: “Ele fez-me um gesto que não fiz aos mais velhos. Depois, no entanto, tudo se resolveu porque Ibrahimovic o fez pedir desculpa”. Sarri não ficará no banco contra o Cagliari e o Torino. Ele retornará ao clássico em 26 de setembro.