25K com o CSKA Sofia, já 11K com a Udinese

Roma – Roma no sétimo céu para Mourinho. The Special One surpreendeu os fãs apenas 74 dias depois de chegar, fazendo com que parecesse incrível agitação Depois de temporadas decepcionantes. Entre os resultados, os anúncios e os gestos austeros, os portugueses conseguiram mais uma vez trazer euforia aos adeptos que voltam a ser um elemento muito importante também nos jogos em casa. Olímpico está sempre esgotado (com 50% da capacidade) ou aproximadamente em partidas contra Fiorentina, Trabzonspor e Sassuolo.