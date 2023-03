Osimhen: Não há outro lugar como o Napoli, quero ficar por muito tempo. Spalletti Gay | primeira página

Vencedor Osimhen, atacante do Napoli, Lançou uma entrevista estendida com Mics Esportes de Elite Para comentar sua aventura na Série A. Estas são suas principais afirmações: “Tive muitos problemas desde que cheguei à Europa. Na Alemanha, fiz três cirurgias no joelho direito. Depois, um problema no ombro que também exigiu cirurgia. Essas coisas que passei me fizeram ser quem eu sou Foi ele hoje, depois quando me mudei para a Itália foi tudo diferente. Tive Covid, uma lesão na mão direita que me deixou três meses fora e foi um momento difícil , mas sempre acreditei em mim e sabia que voltaria mais forte.

No retorno das lesões: “Todas essas coisas definiram minha carreira e minha vida. Eu sabia quando voltei que poderia realizar meus desejos e silenciar aqueles que não acreditavam em mim. Na temporada passada, tive uma lesão grave no rosto, foi um momento ruim e novamente tive que passar por cirurgia. Foi difícil para mim, mas me cerquei com meus entes queridos e isso me ajudou a me curar mais rápido. Hoje estou feliz por ter uma máscara para me proteger.”

Sobre sua atuação atual: “Agora estou muito orgulhoso de mim mesmo, estou colecionando números loucos e isso é bom para mim e para o Napoli, meu time. Agora estamos na corrida para sermos campeões e comemorar. Farei de tudo nas próximas partidas para garantir que meus sonhos se tornem realidade, mal posso esperar! O Scudetto se torna realidade”.

Sobre Spalletti: “Gosto dele porque ele tem a mesma mentalidade que eu: não pensa que acabou até que esteja realmente feito. E ele levou isso para todo o vestiário. Trabalhamos mais nos treinos, como se tivéssemos que nos salvar. Isso é a chave, o segredo, a mentalidade de toda a equipe. E aqueles como eu, que estão há muito tempo no Napoli, como Di Lorenzo ou Mario Rui, tentam entrar na mente de nossos companheiros para fazê-los entender o que estamos passamos nas últimas temporadas, onde jogamos, como vivemos, o que significa jogar e vencer aqui. Se o sonho começar a se tornar realidade, podemos torcer por isso, mas temos que jogar bem próximas partidas para se tornarem campeões.”

Sobre o golpe do ventilador em La Spezia: “Ela chutou a bola com tanta força, ela não viu a bola chegando e bateu. Eu vi que era uma senhora, poderia ter sido minha mãe, eu me senti mal. Eu queria me assegurar de que estava tudo bem, eu queria me mostrar que estava arrependido e estou feliz que ela aceitou minhas desculpas.” É normal quando você vai ao estádio, mas eu sinto muito.”

Na bandeira dedicada a Maradona: “Sim, eu vi um senhor agitar esta bandeira com a minha cara no estádio. É incrível o apoio e o amor que recebo das pessoas, eles me mostram todos os dias. Nunca vou esquecer. Eles me mostram de todas as maneiras , com música, com uma oração. São coisas que nunca vou esquecer.” “Quando ele vê essas coisas, eu só digo que quero fazer algo grandioso para trazer de volta todo aquele amor. . Eu o vi depois de um jogo com o Atalanta, dei minha camisa para ele e conversamos um pouco.”

Na máscara de proteção: “Tornou-se parte da minha identidade, junto com o cabelo loiro. Tantas iniciativas divertidas foram feitas em Nápoles com o meu rosto, até meus colegas me enviam fotos e vídeos. É uma sensação ótima me sentir inspirado com esta máscara e estou muito feliz.” Acho que vou ficar com a máscara para eles.”

Nápoles gosta de Lagos? “Napoli é uma cidade diferente, te dá sensações completamente diferentes de qualquer outro lugar. Quando você joga lá, você entende porque muitos jogadores decidem ficar lá por muito tempo: em Nápoles eles mostram um amor incrível e de maneiras incríveis para os jogadores. Nunca vi nada igual na minha vida. Na cidade tem um mural enorme do Maradona e isso mostra que quando você faz muito por essas pessoas você as deixa felizes. E pode ter certeza que elas sempre vão te apoiar . Cada vez que me machuco ou errei seus alvos, eles continuam cantando meu nome, não está claro. Sou grato pelo amor que eles me deram. A única maneira de retribuir é fazê-los felizes em campo, e fazer seu sonho se tornou realidade agora. Eu farei tudo.”