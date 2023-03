Horários de treinos livres, programa, TV, em direto 24 de março – OA Sport

Quatro meses e meio depois do último Grande Prêmio, uma nova temporada de MotoGP recomeça amanhã com o Treinos livres para o Grande Prémio de Portugal de 2023, designação inaugural do torneio. Com as novas regras neste ano, a sexta-feira se tornou ainda mais importante principalmente no moto gp Porque dá 10 passes diretos para o Q2 sem ter que esperar pelo FP3 no sábado de manhã para fins de classificação agregada.

Inevitavelmente, um novo formato e novos tempos para a classe alta (e portanto também para Moto2 e Moto3), tendo em vista a introdução do Sprint Race na tarde de sábado que atribui pontos de campeonato aos nove primeiros classificados. Ao contrário da Fórmula 1, os resultados da qualificação determinarão o grid de largada tanto para a mini-corrida quanto para a corrida real.

A partir de amanhã vamos começar a levar a sério, sobretudo na procura de tempo, para podermos perceber o possível quadro da situação no que diz respeito aos valores no âmbito da classe alta no círculo algarvio . A Patrulha Ducati intimida a concorrência e arrisca-se a dominar a cena, mas atenção às Aprilias, Fabio Quartararo da Yamaha e Marc Márquez da Honda.

Treino gratuito vai ser transmitido na sexta-feira em Portimão às TV ao vivo no Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGPEnquanto a transmissão ao vivo estará disponível no Sky Go e Now TV. OA Sport irá trazer-lhe uma transmissão ao vivo Roteiro completo do evento com atualizações contínuas e em tempo real para que você não perca um minuto do primeiro final de semana da temporada.

CALENDÁRIO DE TREINO GRATUITO PORTUGAL GP MOTOGP 2023

sexta-feira, 24 de março

10.00 Gratuito 1 Treino de Moto3 em Portimão (Portugal) – TV em directo na Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

10.50 Free 1 Moto2 Practice em Portimão (Portugal) – TV ao vivo no Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

11h45 Treino Gratuito de MotoGP 1 em Portimão (Portugal) – TV em directo na Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

14h15 2 Treinos Gratuitos de Moto3 em Portimão (Portugal) – TV em directo na Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

15.05 Treino Gratuito 2 Moto2 em Portimão (Portugal) – TV em directo na Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

16.00 Treinos Livres 2 MotoGP em Portimão (Portugal) – TV em directo na Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

HORÁRIO DE TREINO DE MOTOGP GRATUITO: ONDE ASSISTIR NA TV E TRANSMISSÃO

Ele vive: Sky Sport Uno e Sky Sport Moto GB

Transmissão ao vivo: Sky Joe e agora

Texto ao vivo direto: OA Sports

