Monza vence a Corrida 2 e empata as quartas de final

Monza. 22 de março de 2023

Play Offs, colagem amarela e azul: Monza vence o jogo 2 e empata a série das quartas de final

Trio de Itas Trentino tenta conter ataque do alemão contra Grozer (Foto: Vero Volley)

O trabalhador da casa também foi confirmado como vencedor do jogo 2 da série de quartas de final do Play Offs Scudetto SuperLega Credem Banca 2023. Nesse caso, foi o Monza Arena que ditou sua lei durante o jogo dois da partida, no máximo às cinco horas: os donos da casa venceram o Ferro Volley Monza por 3 a 1 sobre o Itas Trentino, trazendo o destino da partida novamente para o empate e dando mais um jogo em casa (jogo 4 em 2 de abril) para seus torcedores.

Sem Michieletto, Depalma e finalmente Podrascanin (problemas digestivos para os três), com Lavia e Cavuto não no seu melhor, mas ainda no banco e com 11 sets nas pernas nos últimos cinco dias, Giallobl ainda tentando vender para valer a vida, mas eles não conseguiu evitar a derrota, que veio devido às vantagens definitivas do adversário, mas também à falta de uma mecânica de jogo testada e comprovada para uma configuração em campo que não havia sido tentada antes nas 40 partidas oficiais anteriores do torneio. temporada. Dadas as muitas ausências, Lorenzetti teve mesmo de devolver Kazeski ao papel de martelo (14 pontos para o líder), usando Nelly na contrapartida e incluindo Dehir no meio dos seis titulares e Davronoc no plantel (o melhor dele, com 18 pontos, bloqueio, ace e 53% no ataque). Os insuperáveis ​​Sixers inicialmente lutaram para encontrar medidas, principalmente na recepção, mas na segunda parte conseguiram responder melhor para bloquear o ataque e o ataque muito inspirados do Monza. A melhor parte da noite do Trentino em Brianza após o segundo set, ele perdeu claramente; Depois de perder por 0 a 2, Spertoli e seus companheiros levantaram a cabeça mais uma vez, vencendo merecidamente o terceiro set no sprint e permanecendo na partida até 18 a 20 no quarto.

Abaixo está o histórico de pontuação da partida 2 das quartas de final do Scudetto SuperLega Credem Banca 2023 Play Offs, disputada hoje à noite na Monza Arena.

Real voleibol Monza Itas Trentino 3-1

(25-21, 25-16, 23-25, 25-18)

vôlei de verdade Davyskiba 13, Beretta 9, Grozer 21, Maar 19, Galassi 4, Kreling, Federici (L); Szark 1, Zimmermann, Pirazzoli. Nei Martella, Bisoni, Magliano, DiMartino. Rebanho de Massimo Achilli.

Itás Trentino: Džavoronok 18, Lisinac 9, Nelli 8, Kaziyski 14, D’Heer 5, Sbertoli 4, Laurenzano (L); Pace, Lafia 1. Nei Cavuto, Berger, Bernardis. O rebanho é Angelo Lorenzetti.

o revisor: Capello de Sortino (Siracusa) e Saltalibi de Città di Castello (Perugia).

Prazo fixo: 26′, 24′, 31′, 27′; Total de 1 hora 48.

NB: 2116 espectadores, o grupo não é divulgado. Vero Volley: 12 bloqueios, 9 aces, 14 erros de saque, 6 erros de ação, 53% no ataque, 37% (18%) na recepção. Itas Trentino: 8 bloqueios, 7 ases, 19 erros de saque, 10 erros de corrida, 45% no ataque, 45% (28%) na recepção. O melhor jogador de Krilling.

