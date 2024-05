Futebol: Mourinho: “Foi um erro dizer não à permanência de Portugal em Roma”

“Rejeitei a oferta pela forte relação que tenho com os adeptos dos Giallorossi”, afirma a “Privada” Roma (Italpress) – “O mais natural seria aceitar a oferta que, pela segunda vez, não foi aceite”. Cheguei no momento certo e em última instância deixei a emoção dominar a razão e decidi ficar em Roma, foi um erro. José Mourinho, em entrevista ao canal coreano EA Sports retirada do site do jornal português “A Bola”, regressa não só ao seu divórcio dos Giallorossi (foi despedido em Janeiro), mas também à sua recusa em assinar com os Giallorossi. A Federação Portuguesa de Futebol, que aceitou a contratação de Roberto Martinez, após a despedida de Fernando Santos no encerramento do Mundial do Qatar, fez uma oferta ao Al-Khas.

Mourinho acrescentou: “Portugal tem actualmente um plantel incrível, uma das melhores selecções nacionais do mundo, mas quando me chamaram senti uma forte ligação com os adeptos da Roma e rejeitei a oferta – acrescentou Mourinho – se esta oportunidade surgisse. Pela terceira vez, não vou deixar escapar com a esperança de que a próxima geração de jogadores portugueses seja tão boa como a geração de hoje.” Mourinho também falou sobre a sua aventura nos Giallorossi, explicando: “A conferência e a Liga Europa as finais foram as mais difíceis da minha carreira. O jogo contra o Manchester United também foi muito complicado, em ambas as equipas chegou a uma situação muito difícil. Há treinadores que escolhem situações ideais, onde existem as melhores condições de sucesso para se protegerem, e eu, por outro lado, adoro desafios, mesmo aqueles que possam ser injustos comigo porque não se pode esperar vitórias quando se não temos o time mais forte.’ – Fotografia IPA – (ITALPRESS). Ari/Vermelho 08-maio-24 17:25 .