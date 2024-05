Milão, Messina: “Trento merece, por isso é difícil vencer a série…”

Palestra do treinador Ettore Messina Da sala de imprensa do Forum Mediolanum Após a derrota do Olimpia Milano para o Trento na primeira partida. “O Trento mereceu a vitória, independentemente de ter acontecido na última posse de bola. Vencemos três vezes este ano, começámos muito bem no primeiro quarto e desde então temos jogado muito mal na defesa. Para ajudá-los nós mesmos, permitimos que os rebotes fossem anulados, primeiro lutamos mentalmente.” Acima de tudo, os 84 pontos devem ser suficientes para vencer mesmo com uma atuação desequilibrada até no ataque.

Optar por não jogar a terceira descida longa. “O Trento fez o que queria embaixo da cesta? Com ​​dois jogadores, caso contrário jogaria com quatro alas pequenos. Acredito e estou convencido, estamos todos convencidos, de que precisamos de um goleiro adicional para jogar no ataque. Cozinheiro? Eu acho que Millie e Heinze são suficientes. Se não forem, não podemos acrescentar… É uma questão de qualidade das expectativas para as atuações individuais. Se Mele e Hines não forem suficientes para jogar contra Cook, temos um problema com o longo ataque. sendo paciente e satisfeito com o primeiro lance livre.

Tensão em campo entre os jogadores. “Eles sabem muito bem que vimos e vivenciamos essas coisas aqui durante o ano. Precisamos cortar gastos, caso contrário será difícil vencer a série com o Trento. .”