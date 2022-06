Atletismo, Brutal 6.16 de Armand Duplantis! Campeonatos Mundiais Sazonais Lopalo e Dos Santos, Jacobs lesionado – OA Sport

Em Estocolmo, fui para a fase final da Diamond League antes da Eugen World Cup. O circuito internacional de atletismo encerrou as viagens na capital sueca para uma noite que proporcionou um grande show e performances intrigantes, dando início à corrida para o Campeonato Mundial agora a apenas duas semanas.

Marcel Jacobs Não apareceu no início caroços devido ao desconforto nas nádegas, Elena Valortegara Não decolou no salto em altura, Iomed Fluoronso Mais uma vez chegou perto do recorde italiano nas 400 barreiras. Aqui estão todos os resultados da etapa da Diamond League em Estocolmo.

Resultados da competição DIAMOND LEAGUE Athletics em Estocolmo

Salto com vara (masculino) – Armand Duplantis voa para o céu novamente e excede uma altura impressionante de 6,16 metros Na segunda tentativa: Não é o recorde mundial absoluto porque o próprio sueco marcou o lendário 6,20 No Campeonato Mundial Indoor em 20 de março passado, mas Ninguém jamais alcançou um sucesso tão grande na história desta disciplina externa! Duplantis bateu 6,14 assinado pela lenda Sergey Bubka em 31 de julho de 1994 em Sestriere. O melhor desempenho mundial da temporada no final de uma corrida de luxo, já que ele teve que superar uma altura de 6,03 em sua primeira tentativa de vencer o americano Christopher Nielsen e o brasileiro Thiago Braz. O campeão olímpico decola com muito otimismo em relação à Copa do Mundo.

Marcel Jacobs não corre em Estocolmo! Desconforto nas nádegas. Uma nova lesão na Copa do Mundo

100m (homens) – Marcel Jacobs perdeu Por causa do desconforto nas nádegas. Sem um campeão olímpico na pista, Entre os vencedores estava o sul-africano Akane Simbin, que conseguiu se firmar com o tempo de 10,02 . (0,5 m/s vento contrário). Ele claramente venceu o britânico Reiss Prescod (10,15) e o francês Jimmy Vika (10,19).

3000m (Homens) – Alcançado o melhor desempenho da temporada mundial de Dominic LopaloQue é executado sob os auspícios da equipe de esportes de refugiados. Ele quebrou seu recorde por dez segundos e manteve a distância ao vencer campeões como o ugandês Jacob Kiplemo (7m29s55) e o queniano Cornelius Kemboi (7min31s26).

400m com barreiras (masculino) – Amazing Solo de Alison Dos Santos. O jogador brasileiro imprime impressionantes 46,80, o melhor performer global sazonal a apenas 8 centavos de sua equipe. Muito longe do americano CJ Allen (48,28) e Kyron McMaster das Ilhas Virgens Britânicas (48,58).

400m com barreiras (feminino) – Fimk Ball inventa mágica e faz 52,27 ultrapassagensum recorde da Liga Diamante e apenas 24 centavos de sua equipe. Lindo quarto lugar de Ayomide Folorunsoque fecha em 54,66 apenas 12 centavos do recorde italiano que atingiu no último domingo em Rieti (54,60). Clique aqui para o relatório completo.

salto em altura (feminino) – Conclusão inesperada por que Favorito Yaroslava Mahoschik erra 1,96 para terminar em quinto Local. Elena Vallortigara não decolou após o voo de Rieti (1,98) e comete três erros em 1,93. O australiano vence Eleanor Patterson com 1,96. Clique aqui para o relatório completo.

200 metros (mulheres) – uma corrida sem certos anéis cronométricos, vencida pela britânica Dina Asher Smith no final da foto. No suíço Mujinga Kambundji (22,37 para ambos). A dinamarquesa Ida Karstoft (22,90) é emprestada.

100 metros com barreiras Porto-riquenho Jasmim Camacho Rainha A previsão confirma a véspera. O campeão olímpico saiu vitorioso com 12s46 contra o nigeriano Toby Amosan (12.50) e o americano Nia Ali (12.53).

Salto em distância (feminino) – A britânica Lauren Eugene deu o salto a 6,81 metros Na quinta tentativa, conseguiu bater a ucraniana Marina Bech-Romanchuk (6,76) e a sueca Khedi Sanya (6,74).

Lançamento de dardo (homens) – arremesso acima de 90m para Grenadino Anderson Petersque conseguiu impressionantes 90,31 no belo desafio com o indiano Neeraj Chopra (89,94) e o alemão Julian Weber (89,08).

WEIGHT JET (Feminino) – O American Chase Ealey ficou aquém do melhor desempenho do mundo por apenas três centímetros A temporada em que ela se inscreveu nos Julgamentos quatro dias atrás. O norte-americano venceu com um remate de 20,48 metros, eliminando claramente a canadiana Sarah Mitton (19,90) e o português Oriol Dongmo (19,30).

Lançamento do disco (masculino) – grande sucesso do esloveno Christian Sieh Com 70,02 metros no final de um grande desafio com o lituano Mikulas Alkna (69,81, pessoal) e o sueco Daniel Stahl (67,57).

3000 Hedges (Feminino) – Solo do Cazaquistão, Daisy Jipkimi (9:15.77)que precede a francesa Aline Finot (9:19.59, registo nacional) e a suíça Chiara Scherrer (9:24.16).

800m (homens) – Slimane Moula da Argélia vence Aos 1:44.60 pelo francês Benjamin Robert (1:45.11) e Gabriel Toal (1:45.29).

800m (feminino) – Queniana Mary Mora grampeada (1: 57,68) à frente da britânica Kelly Hodgkinson (1: 58,18) e da australiana Catriona Bessette (1:58,54).

Foto: La Presse