Boletim da próxima geração da Juventus

lá A próxima geração da Juventus Ela voltou à vitória e o fez em Meydan Virtus Entela. Quase um mês depois da partida dos Bianconeri, 25 de novembro contraArezzo Em Mokagata recuperaram os três pontos, o que é muito importante para a classificação e para o moral da equipa que treina. Brambilla luta pela sua sobrevivência no Campeonato Italiano. façanha de Tem um O destaque esteve na equipa do Comunale di Chiavari, mas no resto foi um jogo de gestão e um pouco de sofrimento, principalmente na segunda parte. Com unhas e dentes no final de uma batalha que ultrapassou os 90 minutos Próxima geração Ela conseguiu sair vitoriosa de uma partida traiçoeira fora de casa. Comparado com a partida contra Parar A atitude dos Bianconeri mudou e o desempenho também tem sido muito positivo no geral.