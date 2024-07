Sinner/Musetti são os primeiros colocados em duplas nas Olimpíadas de Paris. Eles foram sucedidos por Bolelli/Vavasori

A determinação do sorteio dos cabeças-de-série leva em consideração as posições totais (em simples e duplas) dos jogadores no dia 22 de julho. Com isso, Sinner e Musetti se destacam, já que o sul-tirolês é o número 1 do mundo em simples e Musetti é o número 17. No sorteio masculino, vale lembrar que estará o canhão solto Alcaraz/Nadal.