Fognini nos quartos, esta noite Sonego e Berrettini vão tentar (a partir das 20h30 na TV)

Luz vermelha Lorenzo Sonego na segunda rodada “Abrir Rio”, Torneio ATP World Tour 500 com um prêmio total de $ 1.815.115 a ser jogado Em quadras de saibro no Rio de Janeiro, No Brasil (que foi cancelado no ano passado devido à epidemia), Transmissão ao vivo e exclusivamente pela SuperTennis, FIT TV.

26 anos de Turimnº 21 ATP (empatado em “melhor classificação”) e sexto cabeça de chave, o protagonista de Buenos Aires ao parar nas semifinais, tendo sofrido apenas dois jogos em sua estreia Sérvio Laslo DjeriE 56 ATP, que conquistou o título nessas áreas em 2019, resultou em 75 64, Em 1 hora e 41 minutos de jogoem sérvio, Miomir Kecmanovic, 70 jogadores da ATP, os promoveram nos playoffs.

Uma noite para esquecer para o Piemonte, que liderava por 3 a 2 no placar com a vitória do jovem de 22 anos de Belgrado, o último desafio foi disputado na terceira rodada do Aberto da Austrália no mês passado. . Sonny também teve um bom começo (3-0): depois o sérvio marcou acertos e padrões e ficou azul em todos os 3. O equilíbrio continuou até o décimo primeiro jogo, quando Lorenzo, dois lances livres a mais, concedeu uma pausa, e logo depois Kikmanovic conseguiu o primeiro set por 7-5.

No início do segundo tempo, Sonego encontrou seu saque (servindo duas jardas na abertura): então a tempestade anunciada chegou a uma. A pausa de mais de uma hora não ajudou Túrin a esclarecer seus pensamentos, muito pelo contrário. Ao retomar a partida, Blue pediu ao dever de deixar a piada no local e foi muito bom em evitar uma quebra dupla na quinta entrada, recuperando-se de 0-40. Kismanovic manteve-se muito atento e concentrado e não deu hipóteses de regresso a Lorenzo, que por sua vez continuou a errar muito: a resposta enterrada na rede no match point que encerrou o discurso a favor do sérvio é Ramsey (6 -4).

Sonego não foi suficiente com 5 ases (e sem duplas faltas) e 81% dos primeiros jogadores em campo ele conseguiu 63% dos pontos: uma porcentagem muito baixa de pontos conquistados com o segundo (50%) e em cima de tudo isso também obteve poucos pontos em resposta (29% no primeiro e 21% no segundo de Kecmanovic).