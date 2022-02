Vitinha da partida contra a Lazio para elogios de Sarri

Vitinha Ele é considerado um engenheiro Porto é a primeira fonte do jogo, quase todos os verbos nascem de sua ideia. Sérgio Conceição Atribua a ele a tarefa mais precisa: dar sua marca, em termos de criatividade e organização, ao 4-4-2. Ele é um gerente, ele tirou o trabalho dele Sérgio Oliveira vendido em janeiro para Roma Empréstimo com direito a reembolso. com Pimenta , que comanda a defesa, é o peão que mais afeta o time de Sérgio Conceição: ordem, lógica, ritmo, distribuição de bola e tempos de manobra. Aos 22 anos, regressou ao Porto no Verão passado, depois de Wolverhampton Ele tentou recuperá-lo por menos do que o combinado: doze milhões. Sérgio Conceição entregou-lhe as chaves do motor.

papel de Jorge Mendes – Vitina cresceu no campo.do dragão“, no clube do berçário Pinto da Costa. gerenciado por Jorge Mendes E ele tem um contrato que termina em 2024: a ideia do empresário é vendê-lo em julho. Vitinha é o tipo de jogador que Lácio A partir de Vou verrival do Porto em Liga Europeia. Não é por acaso que, às vésperas do jogo desta noite, o técnico da Biancocheleste confirmou o seu valor, lembrando que é um dos tesouros de Sergio Conceição junto com Fábio Vieira, vinte e um, segundo atacante. “São dois jovens de alto calibre com qualidades extraordinárias.”

Menor de 21 anos – Vitinha nasceu em 13 de fevereiro de 2000 AD Santo TirsoEle tem 1,72 metros de altura, tem um direito natural e tem a braçadeira de capitão da seleção portuguesa de sub-21 Roy Jorge. No Porto veste a camisola 20. A sua equipa gémea, em 4-4-2, à frente da defesa, é o colombiano Mateus. Uribemediador, trinta, por exemplo Atlético Nacional e por exemplo Cidade do México AméricaE pressão e força nas contradições. A Vitinha também se popularizou em Campeões (seis jogos), antes do Porto rebaixado para a Liga Europeia, e terminou em terceiro no grupo Milão. Dezoito partidas do campeonato, dois gols (Al Portmonense e paraaruca) e quatro corridas e um grid em Taça de Portugal. A experiência em Wolverhampton ajudou seu crescimento: dezenove jogos em conduzindotem um efeito positivo e um objetivo em Copa FA contra o Corley.