“Sofia Jogia é egoísta, é uma pena você passar por ela como uma heroína e difamar Nadia Delago” – OA Sport

“Pela segunda vez na minha longa carreira como jornalista de esqui Salientei que a lesão de Sofia Jogia não era muito gravese depois de 40 dias (no ano passado) e 23 desta vez, ela estava pronta para uma corrida de downhill (depois de três dias de treinamento, é desnecessário dizer) com saltos e curvas a uma taxa de 130 por hora.Com estas palavras Maria Rosa “Nina” Quário Ele começou sua própria escrita nas colunas Jornal. lá A mãe de Federica Brignonium jornalista famoso por quase quatro décadas, além de um grande herói do passado, foi continua a Entrevista com a Rádio Capital A lesão de Sofia Jogia não foi grave Porque ele foi sorteado e que o nascido em Bérgamo não poderia ter retornado à competição, conquistando a medalha de prata em uma descida nas Olimpíadas, apenas três semanas após o acidente em Cortina d’Ampezzo.

A jogadora de 60 anos, em sua carreira capaz de vencer quatro corridas da Copa do Mundo (três em 1983), observou:Eu espalho cinzas na minha cabeça. Peço humildemente desculpas. O problema é que sempre a considerei uma patinadora como todas as outras, até ontem, com habilidades únicas e raras, claro, mas em geral em humanos. Eu estava errado. Mas talvez seja o significado da palavra túmulo que me escapou e neste momento teremos que encontrar um novo adjetivo Para identificar lesões em atletas, que voltam depois de uma queda feia depois de seis meses se tudo correr bem, muitas vezes um ano depois, e quando voltam passam por maus bocados, não me refiro a ganhar corridas ou medalhas, mas mais simplesmente para patinar com 100% de confiança“.

O clima dentro da equipe nacional feminina de esqui alpino é intenso, e Ninna Quario não se esconde atrás de um dedo e se concentra em uma análise cuidadosa: “Repito minhas desculpas e acredito no verdadeiro milagre que Sofia fez ao acordar imediatamente após a terrível queda de Cortina, com o diagnóstico que todos já conhecemos. Onde está o problema então? Está no fato de que meus pecados terríveis, minha desconfiança são apresentados como um grito ou pior do que a explosão de “Mãe Prinone”. Isso não, eu não beijo e viro as caixas um poucoA jornalista está ansiosa para afirmar sua autoridade:Faço este negócio e sou muito especializado em esqui alpino e esportes de inverno desde 1986, ano em que me aposentei das competições após 12 temporadas na seleção nacional. 1974-2020: Vivo de esquis e mastique há 48 anos, gostaria de me dar alguma experiência e conhecimento neste setor? Dou a mim mesma e também digo a vocês em 1986 quando comecei a escrever, Federica ainda não tinha nascido, mas ela nem estava em meus pensamentos.“.

Na descida Goggia conquistou a prata, mas devemos lembrar que Nadia Delago usou um lindo bronze no pescoço. Um fato que Ninna Quario queria focar: “Foi amplificado antes, durante e especialmente depois em Passar Sofia Jogia como campeã mundial (Estamos na China, certo?), Vergonhosa e injustamente manchar não só a conquista de sua companheira de pódio Nadiamas também para todos os outros atletas que participaram em Pequim e podem ter conquistado medalhasSegue outra passagem interessante:Também ousei dizer que Goggia é egoísta. Sim, repito e desafio qualquer pessoa a provar o contrário para mim, pronto para fornecer vários exemplos em apoio à minha tese. Estou apenas dando a última em ordem cronológica: não seria a pessoa egoísta que ligou para casa várias horas depois da corrida não para compartilhar sua alegria e orgulho, mas para ver as reações à sua medalha na Itália? Repito minhas desculpas se ofendi alguém, mas confirmo tudo o que disse à Rádio Capital“.

A conclusão certamente nos fará discutir: “Estou pronto para enfrentar o sério (sim, isso seria) Consequências de não se curvar aos pés de Sofia Jogia. Só espero que minha filha não pague por isso também: Isso seria muito injustoLembre se Federica Brignoni ganhou a Copa do Mundo em 2020 (O patinador italiano nunca teve sucesso no passado), o italiano mais bem sucedido de todos os tempos no grande circuito internacional (19 confirmados, três na temporada atual) e de Em Pequim 2022 conquistou a medalha de prata no gigante (Depois do bronze há quatro anos em Pyeongchang) E bronze em combinação (Esta manhã, quando a mensagem de Ninna Quario já foi postada.)

Foto: La Presse