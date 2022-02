La Gazzetta dello Sport abre no Inter e Juventus: ‘A Europa é chamada’

A Europa chamou. Este é o título de abertura na primeira página de Gazzetta dello sport Na edição de hoje. A Liga dos Campeões da UEFA está de volta, Inter E Juventus Eles querem crescer novamente. Inzaghi amanhã contra o fenômeno do Liverpool: Bastoni está lá, Sanchez está voando, Vidal é adjunto de Barilla. ao mesmo tempo Francesco Totti Ele não se esquece de seus ex-companheiros: “Que diversão com Dzeko e Salah: redes e imaginações”. E Paul Ince Não se esqueça dos Nerazzurri: “Ainda canto os coros de San Siro. É difícil com os Reds”.

Milão – Há um espaço na parte inferior da primeira página dos rossoneri com este título: “Bioli acredita em nós”. A esta altura da temporada, o treinador do Diabo, que chega sem competições europeias, está convencido de que pode conquistar o título: eis a tabela para chegar ao campeonato no final da 38ª jornada da Série A.

Roma – Special One termina no banco dos réus. O jornal dedicou esta manchete aos Gelorossi na parte inferior da primeira página: “Quanto me custou caro Mo. Gastei 100 milhões, mas o time está sofrendo”. O português exigiu satisfação com o mercado de transferências e ficou satisfeito com isso, mas agora tem que responder com os resultados do estádio.

liga – “Fiorentina retoma o jogo e derrota Spezia (1-2). Salernitana por sua vez: Nicolas é agora mais do que Pirlo”. Este é o título dado pelo jornal na parte inferior da primeira página. Viola venceu a Liguria graças aos golos habituais de Piatek, que também falhou um pontapé de grande penalidade e ampolas. A rede Agudelo é inútil. Colantono foi absolvido no banco na Campânia: o ex-Genoa é o favorito para substituí-lo. Outro espaço intrigante é o corte baixo, onde o jornal explica como a pizza se tornou a última moda dos campeões após a partida.

Liga dos Campeões – O jornal alocou um espaço no topo da primeira página da partida entre Paris Saint-Germain e Real Madrid com a seguinte manchete: “Mbappé para duas pessoas. Os blancos são obcecados, mas em Paris ele é rei (mais que Messi)” . O campeão francês é certamente o mais esperado, pois nunca escondeu o desejo de jogar nos merengues e com toda a probabilidade será lançado a partir do próximo verão.