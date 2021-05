Mercado de transferências da Juventus e o futuro de Dybala e Ronaldo

Na conferência de imprensa pré-Juventus e Inter, Andrea Pirlo também falou sobre o futuro de Cristiano Ronaldo e Dybala.

Ele fala na coletiva de imprensa na véspera do jogo entre Juventus e InterAndrea Pirlo Também fale sobre um futuro Cristiano Ronaldo e Dybala.

Aqui está a resposta do treinador da Juventus a uma pergunta Calciomercato.it: “Há algum arrependimento que Ronaldo e Dybala não tenham estado juntos durante toda a temporada e você ainda os veja com a camisa da Juventus no futuro?

Eu definitivamente vejo Ronaldo e Dybala no futuro da Juventus. Há pesar por agora, assim como por todos esses jogadores que não tive. Se você não atingir os objetivos que estabeleceu para si mesmo, é natural sentir arrependimento, caso contrário, você não será um coach ambicioso e bem-sucedido. “