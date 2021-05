Comente sobre o resultado da partida

A última luta no meio da semana de Temporada 20-21 Fecha em Croton Onde os anfitriões, que já pousaram, superam A. Verona Graças a grades desbotadas Unas Messias e ultrapassou o Parma na classificação. Não feche este último é o que eu pedi Xerxes Cosme para ele.“Nos preocupamos muito com este jogo – Suas palavras Eva – Apesar do objetivo limitado, o nosso objetivo é: o penúltimo lugar, para mim e para o clube é de grande importância ”.

Unas marcou instantaneamente: Simi passa Em comparação com o jogo desastroso em Roma, que perdeu por 5-0, em Crotone recuperou de 1 ‘ brouwn e Pereira. Confie em Ounas e acima de tudo em um Simi Agora em agilidade perpétua, com 19 gols no campeonato. Grande rotatividade nas fileiras Verona Com jurídico, O grande formador da corrida, que dá espaço para KalinikEle marcou na primeira mão (o único gol que o croata marcou nesta temporada). Pronto para ir, Croton imediatamente arranca as unhas e assume a liderança depois Um minuto, 16 minutos Da jogada: erro defensivo do Verona, Simi na velocidade tem espaço livre e no contra-ataque serve Unas, o francês naturalizado argelino chuta a primeira intenção e coloca a bola na rede para fazer o gol mais rápido que o Calabrion marcou na Primeira Divisão . A cor amarela chega após 20 minutos: entrada incorreta antes Magallan Isto DescréditoEntão Croton fecha e Verona encontra algumas lacunas: a primeira oportunidade de acontecer em uma cabeça Dawidovic No entanto, acerte os desenvolvimentos do free kick Cordaz Oposto. A primeira metade termina com alguma outra emoção e o amarelo é para a Parte A. Moroni Ele se distinguiu.

