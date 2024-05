MotoGP em Portugal, Bagnaia venceu a primeira corrida de velocidade. A pole vai para Márquez

Pecco Bagnaia perdeu a pole position por 64 milésimos, mas não perdeu a oportunidade de voltar a fazer história ao vencer a sua primeira corrida sprint de MotoGP. Começou hoje a primeira “corrida curta” da primeira classe em Portimão: 12 voltas e igual número de pontos para quem vencer. Uma fórmula que não deixa margem para erros e dúvidas, e o campeão mundial provou que já os domina perfeitamente. Ele largou do segundo lugar, atrás de Márquez, e nas primeiras voltas teve que acotovelar-se com ele, Martin e o espanhol. Todos queriam aproveitar, até mesmo Miller que foi surpreendentemente primeiro no meio da corrida. A duas voltas do fim, Bagnaia mudou o ritmo: primeiro saltou sobre Jacques, depois aproveitou a escorregada de Martin e deixou o piloto da equipe Pramac sem chances.

“Gostei do tempo. Foi difícil porque ventava muito, consegui a primeira parte e acelerei na segunda. Achei que esse sprint duraria menos tempo, mas não foi o caso”, brincou Pico. Houve também um sorriso no rosto de Mark Mackey no pódio: “Fiz tudo o que pude com o meu corpo para recuperar das travagens, pois meias voltas são algo que se pode fazer. Ontem à noite a minha equipa explicou-me como melhorar o meu estilo de condução e no final não foi um mau início de temporada, mas amanhã será a corrida mais importante.”

Nem todos os pilotos se saíram bem na corrida de velocidade, a começar por Ena Bastianini, que foi derrubada por Marini na segunda volta e acabou no centro médico para fazer exames. Infelizmente, os primeiros testes mostraram uma fratura na omoplata direita e ele perderá a corrida.

Quartararo também não teve tanta sorte, pois largou em 11º e terminou em 10º, o primeiro piloto a ser eliminado dos pontos, depois do contacto com Mir (que caiu) estragar o seu sábado. O estado de espírito de Jack Miller era bem diferente, ao pé do pódio na sua primeira corrida numa KTM, à frente de Aprilias Vinales, Aleix Espargaró e Oliveira, este último quase no pódio até a poucas voltas do final, antes de travar. O erro deixou o caminho aberto para Márquez. O último piloto na pontuação, com o nono lugar, foi Zarco numa Ducati. Décimo quarto do pobre Morbidelli, décimo sexto e último de Di Giannantonio, Bezzecchi caiu.