Motta, o Milan busca a recuperação contra a Juventus e joga a carta da “amizade”.

E também porque entretanto uma certa pessoa começou a frequentar a Casa Milan Ibrahimovic Quem era o companheiro de Thiago Motta na época Paris Saint-Germain (Quatro temporadas em que conquistou 12 taças), além de ser um bom amigo. Assim, após um último adeus à opção de Lopetegui, a hashtag #NOpetegui também ganhou grande atenção na Inglaterra junto aos torcedores do time. Westham Que tentam imitar os rossoneri para atrapalhar o seu clube – agora o Milan busca uma recuperação muito complicada. Os nomes na agenda de Ibra, Forlani, Moncada e Dotafio ainda são diferentes: vão de Fonseca a Van Bommel, outro perfil ligado à antiga estrela sueca, que passa por Conceição, prestes a deixar o Porto. É claro que De Zerbe não deve ser esquecido, ainda que seja um obstáculo a cláusula de rescisão de 15 milhões do Brighton, a mesma que liga Amorim ao Sporting Lisboa.

Milão, Motta continua sendo o sonho

Porém, Thiago Motta continua sendo o grande sonho. E também porque seria um nome que acalmaria um lugar que se tornou agitado – talvez até demais – para Lopetegui e que ainda sonha com Antonio. com você. Thiago Motta como técnico do Campeonato será um golpe para os torcedores que estarão claramente ansiosos para sequer pensar em um potencial ‘sequestro’ contra a Juventus. A tarefa, como mencionado, é muito complexa. Há muito o que compensar, mas o Milan tenta entender se há margens para se inserir e levanta dúvidas em Thiago Motta que pedirá certas garantias para abraçar o projeto rossonero. Obviamente, um leva ao nome Zirkzee, o outro a amplos poderes administrativos e milaneloAlém de um papel importante nas escolhas de mercado. O Milan corre atrás, mas assim como aconteceu no torneio pelo segundo lugar, sonha em ultrapassar.