MotoGP, Grande Prémio de Portugal de hoje (Portimão): horários de TV e últimas notícias

É dia de Grande Prémio de Portugal no Autódromo de Portimão, segunda jornada do Campeonato do Mundo da temporada: corrida da Premier League às 15h00, precedida de Moto3 (12h00) e Moto2 (13h15), todas em direto na Sky Sport Uno e Sky MotoGP Sports e transmissão ao vivo agora. Abaixo está a programação completa em nossos canais

É impossível imaginar o que aconteceria no domingo depois de um sábado assim; MotoGP não deixou espaço para respirarparece ter sido escrito por um roteirista em um ataque de criatividade, mas é apenas um programa individual Esporte incomparável. Entre os vencedores Maverick Viñales junto com Aprilianão só pela pole position na corrida de velocidade, mas também porque se alinharam com a Ducati naquele que foi o pior fim de semana fisicamente para Maverick, que sofria de um ataque de gastroenterite. “King Kong” que resiste a tudo Vencer pela primeira vez com a Aprilia. Também entre os vencedores está Marc MárquezO segundo foi um ataque brutal a Martin após o incidente na qualificação e o golpe violento no ataque a Bagnaia. Bagnaya Que, após uma largada deslumbrante, desistiu da vitória que estava ao seu alcance por um chute de longa distância na curva 1 devido a um erro matemático na iluminação traseira devido à diminuição da quantidade de Gás O que o forçou a se contentar com pontos quarto lugar.