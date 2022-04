Leclerc na pole na frente de Verstappen e Perez. Sainz não é nenhum Corriere.it

a partir de Danielle desaparece

A Ferrari encontra a segunda pole da temporada, novamente com o Mônaco. Na última volta ele dobrou dois Red Bulls

Charles Leclerc conquista o primeiro lugar no GP da Austrália. A Ferrari sobe graças à magia de Mônaco que dobra os Red Bulls com uma liderança impressionante na última volta. apenas nove Carlos Sainz que errou na tentativa decisiva. Melbourne está cheia de vermelho, quando tudo parecia levar à crença no monopólio azul, porque em Albert Park Verstappen e Perez pareciam ter mais, e podiam contar com as características da pista reconstruída e mais rápida. Mas eles não chegaram a um acordo com a classe e determinação de Charles, que acredita na Copa do Mundo mais do que ninguém.

Esta é sua segunda pole position nesta temporada (depois do Bahrein) e a décima primeira em sua carreira. Talvez o mais bonito de todos, definitivamente um dos mais importantes. Porque ele conseguiu depois de voltar para a pista para parar Do acidente de Fernando Alonso (Antes de Monegasque ter o melhor tempo no salto, mas isso não foi suficiente): Então ele teve que reiniciar tudo e reiniciar para um sprint incrivelmente rápido para vencer Verstappen, dando-lhe até três décimos de segundo. Tanto em um confronto tão próximo. O holandês não esperava isso, está deprimido: “Não foi uma boa qualificação, vamos tentar recuperar o atraso. Não houve uma única volta durante todo o fim de semana em que senti a confiança do carro. Sempre tive que lutar”.

Em vez disso, Leclerc sorri e aponta o polegar para o gramado de Albert Park, sabendo que fez metade de um feito (a outra metade, sendo o mais difícil conseguir uma segunda vitória em casa amanhã e prolongar o campeonato): “A última vitória foi um belo passeio. Sempre lutei nesta pista. No passado, talvez não tenha me agradado muito. Trabalhamos muito neste fim de semana, mas os Red Bulls foram muito rápidos. Ficamos surpresos com nossa velocidade nas eliminatórias. Amanhã tudo vai Temos que começar bem desde o primeiro lugar.” Outra coisa que ele faz muito bem.

Sim, porque a corrida ainda não foi decidida, Red Bull Desta vez ele joga dois contra um porque Sainz deixou seu companheiro de equipe sozinho na frente. O espanhol cometeu um erro na última tentativa e o colocou um segundo atrás de Leclerc, terminando em nono no grid. Por trás dessa gafe não está apenas a pressão, mas também o azar e os problemas técnicos. Um problema no início não permitiu que ele esquentasse os pneus, então o último tiro o atirou com os pneus frios, antes de sua melhor volta ser cancelada por uma bandeira vermelha. “Eu estava lutando pelo primeiro lugar como em outras corridas. Pegamos a bandeira vermelha quando eu estava fazendo voltas. Então tivemos um problema com o início do carro e estávamos alguns minutos atrasados ​​na pista. Não consegui aquecer os pneus e foi um desastre porque nem sequer fizemos um movimento limpo.”

Atrás das camisas (mas cuidado com o possível pênalti de Perez: o mexicano pode perder a segunda fila por não desacelerar com bandeiras amarelas e está sob investigação) a McLaren foi vista novamente. Quarta vez para Lando Norris (sétima de Ricciardo), o carro vindo de Woking, depois de problemas no início da temporada, está encontrando velocidade mesmo que fique longe do topo. Como Mercedes, Nabil caiu. Hamilton, no entanto, se vingou de seu companheiro Russell colocando-se à frente, prova do orgulho do rei da F1 que foi ameaçado pelo jovem britânico. Neste momento, há uma luta no meio-campo, pOu quando as atualizações chegarem entre Imola e Espanha Veremos. Em termos de duelos internos, Ocon surpreendentemente venceu a partida com Alonso. É lamentável que o ex-piloto da Ferrari tenha tido um problema técnico ao contratá-lo em uma excelente volta. READ Russia e Spagna volano alle semifinali battendo Slovackhia e Russia - OA Sport

Isso é tudo para as eliminatórias ao vivo, vejo você para a corrida amanhã às 7h.

9h42 Verstappen desapontado: “Estou desapontado, vou tentar recuperar amanhã, mas não foi uma boa qualificação.” A investigação ainda está pendente em relação a Perez por não desacelerar sob as bandeiras amarelas.

9h40 Palavras de Leclerc: “A qualificação não foi fácil, foi difícil fazer uma boa volta e a Red Bull foi muito forte aqui. Estou muito feliz com esta pole porque nos dá boas chances de correr.”

9h37 Aqui estão os dez primeiros: Leclerc, Verstappen, Perez, Norris, Hamilton, Russell, Ricciardo, Ocon, Sainz e Alonso.

9h35 O charme de Leclerc, a segunda pole da temporada e décima primeira da carreira. “Vamos”, ele gritou no rádio. Ele sabe que foi uma façanha porque a Red Bull foi mais forte aqui.

9h33 Pole composta por Charles Leclerc, volta excepcional na última tentativa. Piloto da Ferrari na frente de Verstappen e Perez. Que pena Sainz, IX.

9h31 Verstappen ataca Albert Park, o holandês busca sua primeira posição da temporada e assume a liderança. Erro de Sainz.

9h29 Perez corre para a volta mais rápida e está 1.000 atrás de Leclerc.

9h28 Cinco minutos para ver quem será o Pullman no GP da Austrália que estará de volta ao calendário após 3 anos de ausência.

9h25 A sessão recomeça. Leclerc assinou o melhor tempo antes da bandeira vermelha. Verstappen foi muito forte, mas errou um escanteio, e Perez também estava com a bola. Agora o peito de Sainz é esperado.

9h18 Os minutos finais do Q3 serão retomados em breve, Alonso está bem, mas triste porque estava fazendo uma ótima volta. Os Alpes de Melbourne trouxeram algumas atualizações para a caixa que funcionaram tão bem. (Aqui estão os tempos de qualificação ao vivo)

9.14 Correndo muito rápido, Alonso foi traído por um problema mecânico: “Perdi marchas”, disse ele no rádio.

9.13 Leclerc assume a liderança, rebobinando um décimo mais rápido que Perez. Alonso na parede na curva 11, bandeira vermelha.

9.11 Red Bulls voam: Verstappen volta a 1m18,399s, excelente tempo, mas o holandês cometeu um pequeno erro. E Perez estava diante dele mil. READ "Balotelli non è la mossa della disperazione"

9h08 Ferrari bem na pista, Leclerc pediu um modelo de capacete bem escuro porque no pôr do sol australiano os raios do sol são muito fortes.

9.06 Perez não teria desacelerado o suficiente sob as bandeiras amarelas na curva 11. Poderia ser um elo crucial nesta rodada de qualificação. Q3 começa.

9h03 O Q2 terminou assim: com Perez à frente de Sainz e Leclerc, depois Verstappen, Alonso, Norris, Russell, Hamilton, Ricciardo e Ocon. Dentro de alguns minutos, a busca pelo magnata dos dez maiores pólos começa.

8h59 Sainz marcou o segundo tempo. Fim do segundo trimestre: exceto Schumacher, Zhou, Tsunoda, Bottas e Gasly.

8h57 Sainz tenta outra volta, mas não consegue melhorar. Leclerc é o segundo, 266 atrás de Perez.

8h55 Cinco minutos para o final do primeiro trimestre (Aqui estão os tempos completos). Russell continua a ser mais rápido que Hamilton na Mercedes, e isso também é uma grande notícia nesta temporada emblemática da Fórmula 1.

8h53 Perez está sob a supervisão dos guardiões da corrida por não desacelerar sob as bandeiras amarelas.

8h51 A Red Bull nesta pista parece ter mais do que a Ferrari, mas é um desafio de décimos. Perez melhora o tempo de Verstappen e assume a liderança. Enquanto Hamilton está procurando incrivelmente por um lugar entre os dez primeiros

8h48 Melhor tempo para Verstappen, à frente de Alonso e Perez. Leclerc é o quarto no momento.

8h46 A partir do segundo trimestre, os dez primeiros permanecerão na pista para disputar o primeiro lugar na próxima sessão.

8h42 Vamos resumir o primeiro trimestre; Stroll, Latifi, Vettel, Magnussen e Albon foram cancelados. para Tempos completos aqui.

8h40 Lembre-se que a F1 eliminou uma das áreas dos Drs (onde você pode usar a asa móvel), antes eram quatro agora são três em Melbourne.

8h38 Latifi é o mesmo piloto que chegou ao bloco na última corrida de 2021 em Abu Dhabi Ele trouxe o carro de segurança que mudou a história do campeonato mundial, permitindo que Verstappen vencesse na última volta contra Hamilton.

8h20 Williams Latifi é destruído, e o incidente com Stroll será investigado pelos comissários. Bandeira vermelha para remoção de detritos e limpeza de trilhas. 2 minutos restantes no primeiro trimestre

8h16 O Aston Martins não consegue participar dos playoffs. Uma chuva gelada para Vettel, que voltava da Covid depois de perder as duas primeiras corridas. Vai começar de baixo. Latife se vira novamente e vai até a parede, desentendimento com Stroll.

8.14 Cinco minutos para o final do Q1: Red Bulls ditam o ritmo. Verstappen lidera à frente de Perez, depois Ferraris com Leclerc e Sainz.

Mercedes ainda está lutando muito, Hamilton representa a décima tentativa. O heptacampeão mundial reclamou que o carro não está melhorando, atualizações chegarão a Imola

8.10 Primeira volta mais rápida para Verstappen, o campeão mundial fica em segundo lugar atrás de Leclerc. A diferença entre os dois é de apenas 44 milésimos.

8h09 Leclerc responde a Sainz e volta à liderança com 1m18′ 881, três décimos melhor que o espanhol. READ Tour de France, 16ª etapa em Conrad. Desculpe sonny colbrelli

8h07 Sainz melhora o tempo de Leclerc em um décimo. Perez também corre mais rápido que Charles. Latifi vira novamente, que estava em Jeddah, explodiu o carro de segurança em rotação.

8.04 Leclerc larga bem logo de cara, sua primeira volta está em 1’19” 391. A Ferrari é rápida mesmo tendo problemas fiscais.

8.02 Carros na pista, um mecânico da Aston Martin ainda está ocupado na garagem consertando o acidentado Lance Stroll no último treino livre. Como seu companheiro Sebastian Vettel.

8h00 Temperatura 23°C, céu nublado em Melbourne. Vá para a qualificação: Nas duas primeiras corridas do ano, uma pole para Ferrari e Red Bull. No Bahrein com Leclerc, em Jeddah com Perez.

7h54 A primeira sessão de qualificação começará em breve no primeiro trimestre e excluirá 5 pilotos mais lentos. Também há muita incerteza na retaguarda, já que Mick Schumacher é convocado para uma boa qualificação Após o terrível acidente em Jeddah.

7h50 Na véspera da qualificação, o gerente da equipe Ferrari falou, Mattia Binotto. “Estou feliz que ambos os pilotos estão indo bem, Carlos Sainz está pilotando muito bem. E é importante que ele continue assim porque ele também é uma referência para Charles Leclerc.” O espanhol sempre esteve atrás de seu companheiro de equipe no início da temporada, Se a tendência continuar, ele pode se tornar o segundo líder de Cavallino. Ele tem um plano para evitar que isso aconteça.

7h45 Todos ficaram surpresos com o desempenho de Norris em suas últimas sessões de treinos livres, Fp3s, o McLaren é um carro muito rápido, mas cheio de problemas de confiabilidade. Se ele resolver, ele pode entrar no duelo no topo, ele pode ser a surpresa do GP da Austrália?

Tudo está pronto paraAlbert Park em Melbourne Para se classificar para o Grande Prêmio da Austrália a partir de 8. O circuito da cidade está de volta ao calendário após três anos de ausência (as edições de 2020 e 2021 canceladas devido ao Covid): Comparado com a última vez que a corrida foi realizada, é muito mais rápido graças ao rastreamento de mudanças com quatro regiões DRS para usar a asa móvel. Há uma grande expectativa para O terceiro desafio entre Ferrari e Red Bull: Charles Leclerc e Max Verstappen dividiram uma vitória cada (no Bahrein e Jeddah), com Sainz e Perez como o segundo atacante. no momento.

Na terceira e última sessão de treinos livres (esta manhã na madrugada italiana) Lando Norris Com a McLaren, ele foi o mais rápido em 1’19” 117, à frente de Charles Leclerc na Ferrari e Sergio Perez na Red Bull. Quarto Alonso com os Alpes e quinto Carlos Sainz com Ferrari em segundo. Verstappen está apenas em sétimo, mas foi condicionado pelas bandeiras vermelhas levantadas pelos acidentes de Aston Martin, Lance Stroll e Sebastian Vettel.