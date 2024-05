Ele foi convocado para seu sexto Campeonato Europeu consecutivo

CR7 mais uma vez entra na lenda. Aos 39 anos, Cristiano Ronaldo prepara-se para o 11º torneio internacional da sua interminável carreira. O antigo jogador da Juventus, que hoje joga na Arábia Saudita pelo Al-Nasr Club, foi incluído numa lista de 26 jogadores anunciados oficialmente pela seleção portuguesa, o espanhol Roberto Martinez, para participar no Europeu de 2024, que se realizará Na Alemanha. próximo verão . O pentacampeão da Bola de Ouro disputará seu sexto Campeonato Europeu – outro recorde a somar às suas cinco Copas do Mundo. O seu compatriota Nani, em entrevista a A Bola, já lhe deu o nome de “O Eterno”.

“Você de novo, mas não era para nos vermos de novo?”

Enquanto o português mostra que não tem intenção de parar, outro campeão anunciou sua aposentadoria. Trata-se do alemão Toni Kroos, 34 anos, meio-campista do Real Madrid. Depois do Campeonato Europeu em casa, ele dirá o suficiente. Vinte anos depois da estreia no Europeu de 2004, disputado em Portugal, e oito anos depois de a Seleção se sagrar Campeã Europeia 2016, CR7, natural da Madeira, prepara-se para melhorar os recordes que já detém: seleções (206) e golos ( 128) em… Seleção nacional. Não é de estranhar que a seleção portuguesa também se distinga pela ausência de Rafael Guerrero, aposentado por lesão, e pela inclusão do jovem extremo Francisco Conceição, que joga no Porto com o pai, Sérgio Conceição, como treinador.

Principal atacante de Portugal

Cristiano Ronaldo, que joga no Al-Nassr desde a Copa do Mundo de 2022, onde perdeu a vaga indiscutível como titular, voltou a ser titular de Martínez, sucessor de Fernando Santos e autor de uma qualificação impecável. Com dez vitórias em igual número de jogos e 36 golos marcados em dois golos, Portugal encontrou o seu melhor marcador em CR7 (10 golos em 9 jogos). Martinez elogiou “o jogador que marcou 42 gols em 41 partidas pelo seu clube” e disse que continua a fornecer “a qualidade que precisamos na frente do gol”. Antes de defrontar a República Checa, a Turquia e depois a Geórgia no Grupo 6 do Campeonato da Europa, que se disputa na Alemanha de 14 de junho a 14 de julho, Portugal disputará jogos preparatórios frente à Finlândia, Croácia e Irlanda. Além de Ronaldo, Roberto Martinez convocou os atacantes Rafael Leão, João Félix e Gonzalo Ramos, além de Pedro Neto e Francisco Conceição.

A fantasia no meio-campo ficará a cargo de Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Vitinha e Otávio, enquanto João Palinha, Ruben Neves ou João Neves terão que cuidar da recuperação.

Ruben Dias formará a linha de defesa com Danilo Pereira, Antonio Silva e Gonzalo Inácio. Martinez disse que o veterano Pepe (41 anos) também foi convocado por causa de seu “importante papel no vestiário”.